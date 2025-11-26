竹科主管能力下降竟是憂鬱症 刺激前葉額找回工作能力

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
林彥鋒指出，憂鬱症成因複雜，需結合生理治療與心理諮商。蔡男因無法耐受藥物副作用，後期採用具特殊H-Coil頭盔設計的Brainsway重複式經顱磁刺激系統進行加速型治療。圖／友信醫療集團提供
53歲蔡男在竹科擔任高階主管，近來總覺得力不從心，各方面能力明顯下降，甚至影響生活和工作，就醫竟是憂鬱症。醫師指出，該患者歷經多款藥物治療效果有限，還產生副作用，最終改採深度經顱磁刺激加速型刺激前額葉，搭配心理諮商與量表追蹤，逐步恢復能力。

新竹台大分院精神醫學部兼任主治教授、親禾身心診所醫師林彥鋒指出，據行政院重要性別統計資料庫指出，台灣近5年精神疾病門診件數從2018年的527件（每千人）增加至2023年的656件，成長率高達24.5%，5年新增近297萬件門診量。

林彥鋒指出，許多竹科患者都有「努力治療、但治療又造成生活負擔」的兩難，部分藥物可能帶來思考反應變慢、情緒平淡、嗜睡疲倦等副作用，反而使工作效率下降、壓力更大，形成惡性循環。因此，在治療規畫上需優先回應患者最迫切的生活需求，以個別化方式調整治療流程。

林彥鋒指出，憂鬱症成因複雜，需結合生理治療與心理諮商。蔡男因無法耐受藥物副作用，後期採用具特殊H-Coil頭盔設計的Brainsway重複式經顱磁刺激系統進行加速型治療，並同步由心理師、醫療團隊追蹤評估，僅1周即在憂鬱與焦慮量表上出現明顯進步，3周後接近完全緩解。

林彥鋒指出，深部經顱磁刺激（dTMS）較傳統TMS能刺激更深、更廣的腦區，臨床效果更穩定，2021年已獲衛福部核准用於重度憂鬱症。研究顯示，憂鬱症不同症狀涉及的前額葉位置不一，dTMS的廣泛刺激可同時改善多類型症狀。2025年最新臨床試驗也證實，加速型dTMS在連續6天、每天5次治療下，近9成患者症狀改善、近8成達到緩解。

目前全台約20家醫院，包括台大醫院、三軍總醫院與高雄長庚等皆已導入dTMS。林彥鋒強調，雖然腦波與基因等精準醫療工具快速進展，臨床仍以問診與量表評估為核心，透過跨專業治療團隊，才能有效協助患者恢復功能。

林彥鋒指出，深部經顱磁刺激（dTMS）較傳統TMS能刺激更深、更廣的腦區，臨床效果更穩定，Deep TMS 透過H-Coil線圈發出磁脈衝進行經顱磁刺激治療。圖／友信醫療集團提供
53歲蔡男在竹科擔任高階主管，近來總覺得力不從心，各方面能力明顯下降，甚至影響生活和工作,就醫竟是憂鬱症。醫師指出，該患...

