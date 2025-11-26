因大學城規畫 苗栗市公所宣布終止殯儀館、禮儀廳興建工程計畫
苗栗市公所配合縣府推動聯合大學大學城計畫，今天上午宣布終止殯儀館、禮儀廳興辦計畫，希望落實縣市合一理念、打造公私學三贏合作模式。
市公所表示，殯儀館及禮儀廳興辦計畫今年8月已完成公開招標，9月依約執行，但考量縣府提出「大學城」計畫，市公所將以大學城規畫優先，因此停止殯儀館興建計畫。
市公所指出，苗栗市生命紀念館（納骨堂）於2022年7月落成啟用，市長余文忠上任後，延續原市政規畫並持續推動新建殯儀館及禮儀廳計畫。但基於整體縣域發展、政策連動性以及長遠城市治理需要，余市長宣布「配合苗栗縣政府推動的聯合大學城計畫，市公所將停止開發，終止本市殯葬設施中殯儀館、禮儀廳的興辦作業」。
市公所強調，終止建設並非放棄殯葬責任，目前民間業者已陸續投入殯葬服務空間與設施規畫，提供市場化與安全法規下的專業服務，市公所將持續關注市民殯葬設施需求。未來將以「公部門政策導引、私部門專業投入、學術單位研發創新」的三方合作模式，共同支持大學城計畫與青年發展政策，形成公私學三贏的新治理架構。
