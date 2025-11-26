新竹男左關節腫到右膝1.5倍大 這原因靠針灸搭配中藥改善

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
蔡宗璟表示，退化性關節炎的中醫治療建議在越早期介入療效越好，也可逆轉退化性關節炎，關節腫脹明顯的患者除針灸外建議要再搭配內服中藥才能發揮最好效果。圖／蔡宗璟提供
蔡宗璟表示，退化性關節炎的中醫治療建議在越早期介入療效越好，也可逆轉退化性關節炎，關節腫脹明顯的患者除針灸外建議要再搭配內服中藥才能發揮最好效果。圖／蔡宗璟提供

新竹一名48歲男子近期因左側膝蓋腫脹無法順利行走，被診斷膝部退化性關節炎，平時皆靠止痛藥物來止痛，工作也因此無法久站，困擾不已，求診蔡宗璟中醫診所，有中西醫雙執照的院長蔡宗璟醫師診斷後，發現男子左膝關節腫到右膝的1.5倍大，最終運用針灸搭配內服中藥，經治療兩周，男子已可以順利行走，且工作也能久站。

蔡宗璟表示，男子初次看診時左膝部關節因發炎而腫脹疼痛，導致行走不平穩，工作時亦無法久站。經診斷，男子左膝關節紅腫熱痛，容易口渴，飲水也不解渴，小便黃量少，舌色暗紅苔白膩，脈滑數，診斷屬濕熱下注型痺證。

蔡宗璟說，男子在隔日回診即稱站立及走動時疼痛已有明顯減輕，在後續的針灸及服用藥物治療後連左膝關節的腫脹也逐漸改善，原先使用的西藥止痛藥物便不需再服用，病情皆陸續改善，工作站立及平時走動逐漸恢復正常。

蔡宗璟表示，退化性關節炎主因是軟骨細胞因退化、磨損或外傷而失去修復功能，軟骨細胞釋放發炎物質導致關節滑膜發炎而造成腫脹疼痛。中醫治療的原理在於消除滑膜的發炎讓腫脹消退，亦能改善關節的血液循患，讓發炎後的代謝物迅速排除，改善關節的發炎。

蔡宗璟說，他選擇膝三針（鶴頂穴、陽陵泉穴、陰陵泉穴）為主穴來治療，再搭配膝陽關穴、血海穴以及足三里穴利濕、消腫、化瘀。圖／蔡宗璟提供
蔡宗璟說，他選擇膝三針（鶴頂穴、陽陵泉穴、陰陵泉穴）為主穴來治療，再搭配膝陽關穴、血海穴以及足三里穴利濕、消腫、化瘀。圖／蔡宗璟提供

