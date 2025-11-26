新竹男左關節腫到右膝1.5倍大 這原因靠針灸搭配中藥改善

新竹一名48歲男子近期因左側膝蓋腫脹無法順利行走，被診斷膝部退化性關節炎，平時皆靠止痛藥物來止痛，工作也因此無法久站，困擾不已，求診蔡宗璟中醫診所，有中西醫雙執照的院長蔡宗璟醫師診斷後，發現男子左膝關節腫到右膝的1.5倍大，最終運用針灸搭配內服中藥，經治療兩周，男子已可以順利行走，且工作也能久站。

蔡宗璟表示，男子初次看診時左膝部關節因發炎而腫脹疼痛，導致行走不平穩，工作時亦無法久站。經診斷，男子左膝關節紅腫熱痛，容易口渴，飲水也不解渴，小便黃量少，舌色暗紅苔白膩，脈滑數，診斷屬濕熱下注型痺證。

蔡宗璟說，男子在隔日回診即稱站立及走動時疼痛已有明顯減輕，在後續的針灸及服用藥物治療後連左膝關節的腫脹也逐漸改善，原先使用的西藥止痛藥物便不需再服用，病情皆陸續改善，工作站立及平時走動逐漸恢復正常。

蔡宗璟表示，退化性關節炎主因是軟骨細胞因退化、磨損或外傷而失去修復功能，軟骨細胞釋放發炎物質導致關節滑膜發炎而造成腫脹疼痛。中醫治療的原理在於消除滑膜的發炎讓腫脹消退，亦能改善關節的血液循患，讓發炎後的代謝物迅速排除，改善關節的發炎。