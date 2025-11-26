聽新聞
竹縣橫山加碼普發5千 竹市明年發消費金

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣橫山鄉公所昨起普發每人5千元生活補助金，成為今年全國第一個普發現金的鄉鎮。記者黃羿馨／攝影
新竹縣橫山鄉公所昨起普發每人5千元生活補助金，成為今年全國第一個普發現金的鄉鎮。記者黃羿馨／攝影

中央本月啟動普發1萬元現金，新竹縣橫山鄉公所也從昨天起普發每名鄉民5千元生活補助金，成為今年全國第一個普發現金的鄉鎮市，共1.1萬人受惠，不少鄉民一早排隊領取難掩興奮，有長輩開心直呼是「德政」，要把錢留在鄉內消費。

另，新竹市政府為因應美國關稅衝擊、促進消費市場內外需求，已宣布明年編列逾23.75億元預算，發放市民每人5千元消費金，發放對象為今年9月30日前已設籍新竹市者，發放人數預計超過45萬人，預算已送議會審議，待通過後執行。

橫山鄉公所昨起在鄉內11村普發現金，凡於今年8月4日以前設籍橫山鄉者皆可領取5千元生活補助金。鄉長張志弘昨到領取站視察，表示公所編列6千萬元預算，希望協助鄉民因物價、能源成本上升所面臨的生活壓力，並強調補助金均來自往年歲計剩餘，不會排擠公共建設與社福經費。

不少鄉民早早就到場排隊，開心領取現金「紅包」。63歲林姓婦人開心地說，這筆錢對老人家來說是一筆幫助，準備去買保養品，讓忙於事業的年輕人放心；72歲楊姓婦人也說，連同中央普發現金家裡總共領到9萬元現金，感謝鄉公所德政，「會把錢留下來在內灣消費，讓地方經濟動起來。」

張志弘表示，橫山鄉65歲以上人口約25%，希望在經濟不確定的時刻，藉由補助協助鄉民維持基本生活品質；補助金即日起發放至12月2日下午5時止，逾期視同放棄。

