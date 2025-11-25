聽新聞
家庭裝修廢棄物 苗縣要求3業者收取

聯合報／ 記者范榮達朱冠諭／連線報導
台13線苗栗市大坪頂路段廢道散布垃圾包、營建廢棄物等，有如小型垃圾場。圖／銅鑼鄉民代表徐裕逢提供
台13線苗栗市大坪頂路段廢道散布垃圾包、營建廢棄物等，有如小型垃圾場。圖／銅鑼鄉民代表徐裕逢提供

苗栗縣近來營建廢棄物亂竄，又有郊區被偷倒成「垃圾場」，縣長鍾東錦昨講重話，要求縣內3家可收受營建混合物處理場配合收取，否則不排除撤照。桃園市近年也因人口與住宅成長，裝潢廢棄物攀升，環保局已輔導9家清除及處理機構申設，以紓解廢棄物去化困境。

台13線苗栗市大坪頂廢道日前被發現遭偷倒大批營建廢棄物及生活垃圾包，縣府縣務會議昨討論此案，表示經會勘公所已清移4車約10噸垃圾，並持續清理，警方則查出1名行為人，向上溯源中。

鍾東錦認為一些家庭裝修營建廢棄物無處可去，助長亂丟歪風，現有3家混合物回收處理場，應善盡責任，環保局也應強制要求業者收受，否則撤照處分。待處理場分類後，除回收部分，縣府協助送燒等後續處理，雙管齊下解決問題。

苗栗縣3家可收受營建混合物再利用機構皆為砂石場附設，每場核准每月收受營建混合量落在3萬噸左右，但業者很「惜量」，其中2場近3個月每月平均各收受2369噸、680噸，另1場全「掛零」。

苗栗縣環保局指出，將會與3家事業協商，要求收受家庭裝修等小型工程所產出營建混合物，如果不收受者，環保局將認定無繼續收受運作的事實，評估廢止收受營建混合物之再利用許可。

裝修營建廢棄物去化問題多，桃園市今年則因為廢除「裝修廢棄物簡易分類貯管理暫行要點」，5月份曾引來多家小型裝修廢棄物暫存場反映未能完成合法化，無法收取廢棄物。

桃園環保局昨說明，桃園市每年產出約42萬公噸營建廢棄物，海資處積極輔導業者合法處理，目前已有9家清除及處理機構申設中，待處理機構全面投入後，年處理再利用量能將達160萬噸，可有效紓解廢棄物去化困境，改善市容與環境品質。

