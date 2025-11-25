桃園米揚威國際 青農陳士賢日本大賽奪「特別優秀賞」

桃園市府集結稻米達人組隊參加日本「第27回米・食味分析鑑定國際大賽」，其中，大園區青農陳士賢以桃園3號參賽，在全球眾多優質稻作品中脫穎而出，晉級大賽第2階段，榮獲「特別優秀賞」，也是全台唯二農友入圍決賽，12月5日將前往「桃園姐妹市」日本茨城縣筑波未來市參加最終決選，為桃園挑戰金賞獎的最高榮譽。

農業局長陳冠義表示，市府今年初展開「國際稻米競賽輔導計畫」，透過講習、技術輔導與食味評測等方式，協助農民以國際標準精進栽培管理。今年從眾多作品中選出13件最具代表性樣品，組成「桃園代表隊」前往日本參加第27屆米・食味分析鑑定國際大賽，很高興陳士賢成功以「桃園3號」將桃園在地優質米推向世界舞台，這也是桃園米首次在國際賽獲獎。

陳冠義提到，11月初桃園新屋好米首度外銷，首航以18公噸正式開啟日本通路，讓桃園稻米成功站上國際舞台；日本每年大賽期間，也都會吸引許多糧商及農業菁英到場，市府將攜手筑波市役所辦理稻米技術交流及推介會，將桃園米優質米引薦給更多日本糧商，希望讓日本人品嘗到桃園好米，也同步打響品牌、增加農民收益。