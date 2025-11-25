竹縣文化基金會與日本JTB合作 拓展旅遊與產業交流

財團法人新竹縣文化基金會與日本JTB旅行社今在新竹縣政府簽署合作意向書，將在觀光旅遊、地方產業、教育發展與文化推廣等多項領域展開深度合作，建立更緊密的國際交流平台。

新竹縣府秘書長李安妤表示，JTB旅行社具有百年歷史，是日本最具規模與國際影響力的旅行品牌之一，不僅深耕旅遊市場，更長期投入文化推廣、教育交流與地方創生。此次與文化基金會合作，不僅象徵新竹縣文化能量獲得國際肯定，也為縣府推動文化觀光與地方產業升級注入重要助力。

李安妤指出，新竹縣近年積極整合文化、觀光、產業3大面向，包括推動「新竹良品」品牌、辦理「竹風縣藝」年度活動、舉辦「匠心之夢」工藝競賽、深化客庄文化旅遊，以及以文化基金會為平台，串聯藝術、設計、青年創意與文化體驗等各類資源，此次與JTB 的合作，將有助於新竹縣將這些能量推向國際市場。

日本JTB旅行社表示，新竹縣為台灣重要產業基地，擁有豐富客家文化與科學技術教育經驗，因台積電進駐而受到國際矚目的熊本縣，也以科技教育等議題與新竹縣政府多次交流。JTB在旅行業具專業性並擁有廣泛區域網絡，本次與擁有豐富客家文化的新竹縣文化基金會，展開全面合作。

日本JTB旅行社指出，透過簽署協定，雙方將構築人才、文化及經濟交流的基礎，致力於提升區域價值與強化國際競爭力。由兩組織共同推動的「以現場為起點的區域連結模式」，將成為永續且具實效的國際交流先行案例，並在觀光、產業、教育、體育、文化藝術等多元領域促進民間交流。