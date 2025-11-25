新竹頭前溪垃圾量大減63% 二河分署推源頭教育、加強查緝
荒野保護協會今公布「2025河川廢棄物調查成果發表記者會」，其中新竹頭前溪整體垃圾量較去年調查下降63%，成效顯著。第二河川分署分署長楊人傑表示，將持續與荒野保護協會合作推動淨溪、校園環境教育與源頭減量宣導。
荒野保護協會透過「河川廢棄物快篩調查」揭示河川環境現況，涵蓋宜蘭蘭陽溪、新竹頭前溪及大台北淡水河等3個縣市主要流域。其中新竹頭前溪垃圾總量為507萬公升，雖然整體垃圾量較去年調查下降63％，不過也出現新的垃圾熱點，分別是頭前溪出海口、國道三號橋下、鳳山溪右岸等。
經濟部水利署第二河川分署分署長楊人傑表示，二河分署持續與荒野保護協會合作推動淨溪、校園環境教育與源頭減量宣導，與其清了再丟，更重要的是改變民眾不亂丟垃圾的習慣，這才是根本解方。
楊人傑指出，頭前溪及其支流權責複雜，沿岸涉及多個不同管理單位，因此也成立跨機關平台，由二河分署、縣府及相關單位共同合作，提升整體清理效率。
針對新出現的垃圾熱點，楊人傑表示，將再與縣府確認位置與權責，同步規畫防治措施，面對不肖業者偷倒垃圾，分署已設置路障、遠端監控並與地檢署合作查緝，但長期仍以宣導與教育為核心，盼民眾共同維護河川環境。
