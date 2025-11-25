聽新聞
每學年最高補助9千！桃園「生」機勃勃 2歲專班達200班托育量能增
少子化趨勢下，桃園市仍「生機勃勃」。114學年度全市2歲專班已達200班，其中中壢區興南非營利幼兒園今年正式啟用，是全市最多2歲專班的非營利幼兒園，提升中壢地區托育量能。桃園市長張善政指出，該幼兒園總經費約1.2億元，三分之一由市府投入，其餘教育部補助，展現中央與市府共同推動的決心。
桃園市長張善政今前往視察新設興南非營利幼兒園，指出興南非營利幼兒園共設6個班級，其中4班為兩歲專班、2班為混齡班，可有效滿足中壢地區年輕家庭快速增加的托育需求。桃園整體幼托需求持續上升，114學年度全市兩歲專班已達200班，其中123班為近3年新增，顯示桃園在少子化趨勢下仍維持相對穩定的生育力，也反映市府在托育政策上的成果。
教育局指出，興南非營利幼兒園自今年8月1日開園後，目前已招收4班兩歲專班及2班三至五歲混齡班，為全市擁有最多兩歲專班的非營利幼兒園。園舍為地上三層樓建築，總樓地板面積約2698平方公尺，規畫充足教學空間、服務空間與戶外學習環境，並將遊憩場域與庭園空間整合，打造兼具學習與探索樂趣的活力校園。
教育局補充，市府持續提升公共化教保量能，大幅增加兩歲專班班數，從111學年度的77班提升至114學年度的200班，3年累計增加123班。同時，市府亦推出5歲幼兒教育助學金，凡滿5歲就讀公私立教保機構者，每位每學期補助4500元，一學年最高9000元，協助家庭減輕育兒負擔，也讓家長就近獲得完善的幼托服務。
