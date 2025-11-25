快訊

去年薪資中位數出爐！增幅12年來最高 但68%低於平均

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

好市多「黑色購物週」Day 3優惠！鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包別錯過

聽新聞
0:00 / 0:00

每學年最高補助9千！桃園「生」機勃勃 2歲專班達200班托育量能增

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市長張善政今前往視察新設興南非營利幼兒園，與孩子們互動。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政今前往視察新設興南非營利幼兒園，與孩子們互動。圖／桃園市政府提供

少子化趨勢下，桃園市仍「生機勃勃」。114學年度全市2歲專班已達200班，其中中壢區興南非營利幼兒園今年正式啟用，是全市最多2歲專班的非營利幼兒園，提升中壢地區托育量能。桃園市長張善政指出，該幼兒園總經費約1.2億元，三分之一由市府投入，其餘教育部補助，展現中央與市府共同推動的決心。

桃園市長張善政今前往視察新設興南非營利幼兒園，指出興南非營利幼兒園共設6個班級，其中4班為兩歲專班、2班為混齡班，可有效滿足中壢地區年輕家庭快速增加的托育需求。桃園整體幼托需求持續上升，114學年度全市兩歲專班已達200班，其中123班為近3年新增，顯示桃園在少子化趨勢下仍維持相對穩定的生育力，也反映市府在托育政策上的成果。

教育局指出，興南非營利幼兒園自今年8月1日開園後，目前已招收4班兩歲專班及2班三至五歲混齡班，為全市擁有最多兩歲專班的非營利幼兒園。園舍為地上三層樓建築，總樓地板面積約2698平方公尺，規畫充足教學空間、服務空間與戶外學習環境，並將遊憩場域與庭園空間整合，打造兼具學習與探索樂趣的活力校園。

教育局補充，市府持續提升公共化教保量能，大幅增加兩歲專班班數，從111學年度的77班提升至114學年度的200班，3年累計增加123班。同時，市府亦推出5歲幼兒教育助學金，凡滿5歲就讀公私立教保機構者，每位每學期補助4500元，一學年最高9000元，協助家庭減輕育兒負擔，也讓家長就近獲得完善的幼托服務。

興南非營利幼兒園於今年正式啟用，是全市最多2歲專班的非營利幼兒園，大幅提升中壢地區托育量能。圖／桃園市政府提供
興南非營利幼兒園於今年正式啟用，是全市最多2歲專班的非營利幼兒園，大幅提升中壢地區托育量能。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政今前往視察新設興南非營利幼兒園，與孩子們互動。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政今前往視察新設興南非營利幼兒園，與孩子們互動。圖／桃園市政府提供

幼兒園 南非 張善政 中壢
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

「兩國論」惹議 劉世芳改口：把「特別的國家」排除掉才是標籤化

桃青局攜手日本西武集團 啟動青年赴日海外實習合作

桃市明年度預算出爐！鐵路建設增幅最大 張善政盼財劃法修法減壓

挺陸配參政權 張善政：他們把台灣當家 沒道理不同待遇

相關新聞

影／全國鄉鎮首發！竹縣橫山鄉今普發5千 鄉民喊：把錢留內灣

新竹縣橫山鄉公所今起普發每人5000元生活補助金，成為今年全國第一個普發現金的鄉鎮，不少鄉民今早8點就在發放站排隊等待。...

苗栗後龍溪雜草白天燒到黑夜 濃煙影響台72快速道路視線

苗栗縣後龍溪新東大橋附近高灘地雜草今天下午起火，東北季風助勢，晚上仍未撲滅，飄散的濃煙飄向台72線快速道路，用路人捏了一...

新竹頭前溪垃圾量大減63% 二河分署推源頭教育、加強查緝

荒野保護協會今公布「2025河川廢棄物調查成果發表記者會」，其中新竹頭前溪整體垃圾量較去年調查下降63%，成效顯著。第二...

每學年最高補助9千！桃園「生」機勃勃 2歲專班達200班托育量能增

少子化趨勢下，桃園市仍「生機勃勃」。114學年度全市2歲專班已達200班，其中中壢區興南非營利幼兒園今年正式啟用，是全市...

台72頭屋一、造橋匝道28日分別單向封路施工3、4小時 用路人注意改道

公路局中區養護工程分局苗栗工務段辦理台72線造橋、頭屋一匝道間路面改善工程，11月28日上午、下午，分別單向封閉東行、西...

影／苗栗後龍台72接台61工程公路局暫緩 地方5288人連署要求興辦

台72線接台61線最後一哩路工程案，公路局以300多人陳情反對，地方有雜音為由暫緩，後龍鎮長謝清輝等人今天帶著5288人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。