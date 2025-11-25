快訊

經典賽／緯來恐無緣轉播明年WBC 主播張立群發聲了

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

苗縣編印115年「客語日曆」 12月6日起開放索取

中央社／ 苗栗縣25日電

苗栗縣政府編印115年「客語日曆」，方便民眾每天精進客語，除有手機App版本供下載，也提供300份紙本日曆，12月6日起在縣府文化觀光局和竹南火車站開放索取。

苗栗縣政府文化觀光局今天表示，為讓客語融入日常生活，連續多年編印「客語日曆」，因明年是馬年，115年客語日曆以「馬躍客家旺 春到千門開」，為民眾開啟新的一年。

文觀局長林彥甫指出，感謝客委會提供客語能力中級暨中高級認證基本詞彙版權予縣府運用，日曆上每天印製1則客家生活詞彙，搭配客語拼音、釋義及例句，幫助民眾提升客語能力，說得更流利。

客語日曆有手機App版本供民眾下載，可透過App聆聽每日例句，在日常生活中輕鬆學習客語；另外，也提供紙本日曆開放索取，數量300本，領完為止。

文觀局表示，115年苗栗縣客語日曆將於12月6日上午9時起，在文化觀光局服務台及竹南火車站旅客服務中心開放索取，凡是居住苗栗縣民眾憑通過客語認證證書正本或影本領取，不限年度、腔調及級別，每個名字限領1本，每人最多可領取2本（含自領及代領各1本，或代領2本）。

客語 苗栗縣 火車站 客委會
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

高雄美濃4校師生登雙峰山秋祭 追思百年校長黑川龜吉

客語說文解字／找回時間詞彙與技藝傳承的故事：時節及職人

屏東客家音樂盛典 狂客音樂祭22、23日Ella、理想混蛋登場

金光閃閃！鳳小岳金鐘封帝後首登高雄跨年晚會

相關新聞

影／全國鄉鎮首發！竹縣橫山鄉今普發5千 鄉民喊：把錢留內灣

新竹縣橫山鄉公所今起普發每人5000元生活補助金，成為今年全國第一個普發現金的鄉鎮，不少鄉民今早8點就在發放站排隊等待。...

每學年最高補助9千！桃園「生」機勃勃 2歲專班達200班托育量能增

少子化趨勢下，桃園市仍「生機勃勃」。114學年度全市2歲專班已達200班，其中中壢區興南非營利幼兒園今年正式啟用，是全市...

台72頭屋一、造橋匝道28日分別單向封路施工3、4小時 用路人注意改道

公路局中區養護工程分局苗栗工務段辦理台72線造橋、頭屋一匝道間路面改善工程，11月28日上午、下午，分別單向封閉東行、西...

影／苗栗後龍台72接台61工程公路局暫緩 地方5288人連署要求興辦

台72線接台61線最後一哩路工程案，公路局以300多人陳情反對，地方有雜音為由暫緩，後龍鎮長謝清輝等人今天帶著5288人...

桃園115年總預算審查 消防局35億預算3分鐘過關

桃園市議會今天聯席審查桃園115年度總預算，消防局35億499萬元預算獲各黨團支持，僅3分鐘就敲槌全數通過，地政局17....

不要陷大湖鄉公所於不義 大湖國小通學步道案重啟會勘

苗栗縣大湖國小中正路新闢人行道（通學步道）案，國土管理署核定經費1500萬元執行，但校方傳出不同意施作，縣長鍾東錦認為不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。