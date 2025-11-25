台72頭屋一、造橋匝道28日分別單向封路施工3、4小時 用路人注意改道
公路局中區養護工程分局苗栗工務段辦理台72線造橋、頭屋一匝道間路面改善工程，11月28日上午、下午，分別單向封閉東行、西行車道，3、4個小時，用路人注意改道。
台72線6公里造橋匝道、12公里頭屋一交流道，苗栗工務段改善路面品質，28日上午9點至中午12點，封閉東行車道，車輛提前造橋匝道匯出，行駛台13甲線北勢大橋，左轉台6線經國路，至台72線12公里頭屋二匝道匯入台72。
28日下午1點至下午5點封閉西行車道，車輛提前頭屋一匝道匯出，行駛台13甲線右轉台6線經國路，至造橋匝道匯入，繼續往西行駛。
苗栗工務段指出，施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分臺路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告https://www.thb.gov.tw/，及智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw/。
