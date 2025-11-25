快訊

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

台72頭屋一、造橋匝道28日分別單向封路施工3、4小時 用路人注意改道

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台72線苗栗造橋、頭屋一匝道間路面改善工程，11月28日上午、下午，分別單向封閉施工，用路人注意改道。圖／公路局中區養護工程分局提供
台72線苗栗造橋、頭屋一匝道間路面改善工程，11月28日上午、下午，分別單向封閉施工，用路人注意改道。圖／公路局中區養護工程分局提供

公路局中區養護工程分局苗栗工務段辦理台72線造橋、頭屋一匝道間路面改善工程，11月28日上午、下午，分別單向封閉東行、西行車道，3、4個小時，用路人注意改道。

台72線6公里造橋匝道、12公里頭屋一交流道，苗栗工務段改善路面品質，28日上午9點至中午12點，封閉東行車道，車輛提前造橋匝道匯出，行駛台13甲線北勢大橋，左轉台6線經國路，至台72線12公里頭屋二匝道匯入台72。

28日下午1點至下午5點封閉西行車道，車輛提前頭屋一匝道匯出，行駛台13甲線右轉台6線經國路，至造橋匝道匯入，繼續往西行駛。

苗栗工務段指出，施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分臺路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告https://www.thb.gov.tw/，及智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw/

台72線苗栗造橋、頭屋一匝道間路面改善工程，11月28日上午、下午，分別單向封閉施工，用路人注意改道。圖／公路局中區養護工程分局提供
台72線苗栗造橋、頭屋一匝道間路面改善工程，11月28日上午、下午，分別單向封閉施工，用路人注意改道。圖／公路局中區養護工程分局提供

車道 標誌
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

影／苗栗後龍台72接台61工程公路局暫緩 地方5288人連署要求興辦

馬太鞍溪便道屢遭暴漲水沖毀 公路局拚11月底前全線搶通

花蓮馬太鞍溪屢暴漲毀路基 涵管便道估11月底搶通

獨／桃竹快速道路CCTV大當機 光纖遭人為破壞修要40萬

相關新聞

影／全國鄉鎮首發！竹縣橫山鄉今普發5千 鄉民喊：把錢留內灣

新竹縣橫山鄉公所今起普發每人5000元生活補助金，成為今年全國第一個普發現金的鄉鎮，不少鄉民今早8點就在發放站排隊等待。...

台72頭屋一、造橋匝道28日分別單向封路施工3、4小時 用路人注意改道

公路局中區養護工程分局苗栗工務段辦理台72線造橋、頭屋一匝道間路面改善工程，11月28日上午、下午，分別單向封閉東行、西...

影／苗栗後龍台72接台61工程公路局暫緩 地方5288人連署要求興辦

台72線接台61線最後一哩路工程案，公路局以300多人陳情反對，地方有雜音為由暫緩，後龍鎮長謝清輝等人今天帶著5288人...

桃園115年總預算審查 消防局35億預算3分鐘過關

桃園市議會今天聯席審查桃園115年度總預算，消防局35億499萬元預算獲各黨團支持，僅3分鐘就敲槌全數通過，地政局17....

不要陷大湖鄉公所於不義 大湖國小通學步道案重啟會勘

苗栗縣大湖國小中正路新闢人行道（通學步道）案，國土管理署核定經費1500萬元執行，但校方傳出不同意施作，縣長鍾東錦認為不...

苗警公布今年科技執法成效 苗栗市中華路與為公路口2530件奪冠

苗栗縣警局交通隊今年設置的科技執法新增5地點，擴增至15處，涵蓋更多易肇事及交通流量較高路口，今日公布1至10月全縣科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。