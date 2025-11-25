影／苗栗後龍台72接台61工程公路局暫緩 地方5288人連署要求興辦

台72線接台61線最後一哩路工程案，公路局以300多人陳情反對，地方有雜音為由暫緩，後龍鎮長謝清輝等人今天帶著5288人連署書，與縣長鍾東錦喊話公路局，正視大多數民意興辦。

行政院1992年核定台72線，規畫連接台61線，當年因地方抗爭，後龍鎮台1線至水尾路段3公里多停擺，公路局2018年重啟，但路線意見紛紛，公路局今年11月8日協商會議，提出優選路線，但以300多人陳情反對，地方沒有共識，決定暫緩推動，地方人士譁然，2周多連署5288份陳情書，支持公路局優選路線。

謝清輝偕同縣議會機要秘書李文星，及議員林寶珠、鄭秋風、廖秀紅等人，今天遞交陳情書給鍾東錦，交由縣府交通工務處轉達公路局，轉達支持的多數民意，鍾東錦、謝清輝說，台72線連接台61線案，不僅完整九宮格快速公路路網骨幹，連接山、海線，不僅打通交通任督二脈，更有助於發展觀光。

鍾東錦說，反對陳情的300多人，而且大部分不是後龍鄉親，也不是住在規畫路線沿途，如果公路局有疑慮，不是很恰當，其實後龍鄉親都是非常贊成，希望公路局與縣政府一起協商努力，地方會努力克服雜音。