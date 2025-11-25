快訊

桃園115年總預算審查 消防局35億預算3分鐘過關

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會今天聯席審查桃園115年度總預算，消防局35億499萬元預算獲各黨團支持，僅3分鐘就敲槌全數通過。記者陳俊智／攝影
桃園市議會今天聯席審查桃園115年度總預算，消防局35億499萬元預算獲各黨團支持，僅3分鐘就敲槌全數通過。記者陳俊智／攝影

桃園市議會今天聯席審查桃園115年度總預算，消防局35億499萬元預算獲各黨團支持，僅3分鐘就敲槌全數通過，地政局17.4億元也未被刁難，約8分鐘全數通過，而民政局與各區公所合計被擱置2.3億元，預計三讀時再討論。

民政局遭擱置經費包括戶政主管工作會報會議20萬元、補助各區里小型建設增建公共設施5千萬元與重要節慶旗幟插掛相關經費500萬元，擱置理由主要為經費說明不夠清楚，議員要求提供相關資料後再議。

中壢區公所未達15米道路工程1.3億餘元則是今天被擱置的最大筆預算，民進黨議員張曉昀提議擱置理由為中壢區道路刨鋪品質差，路面長年崎嶇不平，要求公所說明清楚再議，而擱置案最後在無反對聲音中通過。

另外，張曉昀也提議擱置中壢區公所資訊服務費588萬餘元與水利系統管理維護費2千5百萬元，議員李宗豪則提龜山第一公墓綠美化工程續編第2年經費800萬元，最後也因無人反對擱置。

相關新聞

影／全國鄉鎮首發！竹縣橫山鄉今普發5千 鄉民喊：把錢留內灣

新竹縣橫山鄉公所今起普發每人5000元生活補助金，成為今年全國第一個普發現金的鄉鎮，不少鄉民今早8點就在發放站排隊等待。...

影／苗栗後龍台72接台61工程公路局暫緩 地方5288人連署要求興辦

台72線接台61線最後一哩路工程案，公路局以300多人陳情反對，地方有雜音為由暫緩，後龍鎮長謝清輝等人今天帶著5288人...

桃園115年總預算審查 消防局35億預算3分鐘過關

桃園市議會今天聯席審查桃園115年度總預算，消防局35億499萬元預算獲各黨團支持，僅3分鐘就敲槌全數通過，地政局17....

不要陷大湖鄉公所於不義 大湖國小通學步道案重啟會勘

苗栗縣大湖國小中正路新闢人行道（通學步道）案，國土管理署核定經費1500萬元執行，但校方傳出不同意施作，縣長鍾東錦認為不...

苗警公布今年科技執法成效 苗栗市中華路與為公路口2530件奪冠

苗栗縣警局交通隊今年設置的科技執法新增5地點，擴增至15處，涵蓋更多易肇事及交通流量較高路口，今日公布1至10月全縣科技...

鍾東錦重話連發 處理場不收家庭營建廢棄物撤照 嚴查重罰貓犬繁殖場

苗栗縣近來營建廢棄物亂竄，「人人犬舍」涉違法繁殖、超養及剪除聲帶，備受社會矚目，縣長鍾東錦今天講重話，要求3家混合物回收...

