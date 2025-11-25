聽新聞
桃園115年總預算審查 消防局35億預算3分鐘過關
桃園市議會今天聯席審查桃園115年度總預算，消防局35億499萬元預算獲各黨團支持，僅3分鐘就敲槌全數通過，地政局17.4億元也未被刁難，約8分鐘全數通過，而民政局與各區公所合計被擱置2.3億元，預計三讀時再討論。
民政局遭擱置經費包括戶政主管工作會報會議20萬元、補助各區里小型建設增建公共設施5千萬元與重要節慶旗幟插掛相關經費500萬元，擱置理由主要為經費說明不夠清楚，議員要求提供相關資料後再議。
中壢區公所未達15米道路工程1.3億餘元則是今天被擱置的最大筆預算，民進黨議員張曉昀提議擱置理由為中壢區道路刨鋪品質差，路面長年崎嶇不平，要求公所說明清楚再議，而擱置案最後在無反對聲音中通過。
另外，張曉昀也提議擱置中壢區公所資訊服務費588萬餘元與水利系統管理維護費2千5百萬元，議員李宗豪則提龜山第一公墓綠美化工程續編第2年經費800萬元，最後也因無人反對擱置。
