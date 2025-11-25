快訊

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

聽新聞
0:00 / 0:00

不要陷大湖鄉公所於不義 大湖國小通學步道案重啟會勘

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖國小中正路新闢人行道（通學步道）案有爭議，縣府教育處將安排會勘。本報資料照片
苗栗縣大湖國小中正路新闢人行道（通學步道）案有爭議，縣府教育處將安排會勘。本報資料照片

苗栗縣大湖國小中正路新闢人行道（通學步道）案，國土管理署核定經費1500萬元執行，但校方傳出不同意施作，縣長鍾東錦認為不能陷大湖鄉公所於不義，縣府教育處重啟會勘化解僵局。

大湖鄉公所爭取國土署補助，加上配合款辦理大湖國小側門中正路通學步道工程，鄉公所最近以學校不同意申請國土署撤案，遭國土署駁回，也因此陷入僵局，鍾東錦相當重視，今天在縣務會議討論。

大湖鄉長黃惠琴參加縣務會議，她說，大湖國小中正路通學步道是前校長所提，因中正路沒有足夠空間，必須退縮學校圍牆施作實體人行道，新校長上任後，不同意施作，公所只好申請撤案。

鍾東錦表示，不能陷公所於不義，以後類似的工程，必須公所、學校、教育處先溝通取得共識，大湖國小通學步道工程，拆除圍牆會蓋回去，且即使僅有少數學生利用，安全還是很重要。

縣府教育處指出，校方認為通學步道會壓縮學校操場跑道與新圍牆的距離，學生運動會有安全之虞，且調查僅有7名學童進出，教育處會安排與公所、學校會勘研處。

國土署 中正路 人行道
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

可疑AI鍾東錦代言「苗栗高山油柑茶」 警偵查假帳號並促影片下架

鍾東錦重話連發 處理場不收家庭營建廢棄物撤照 嚴查重罰貓犬繁殖場

經費龐大！通霄往銅鑼園區道路動輒數十億 鍾東錦：不會放棄

鍾東錦批院版財劃法不確定性最糟糕 讓地方「看得到又吃不到」

相關新聞

影／全國鄉鎮首發！竹縣橫山鄉今普發5千 鄉民喊：把錢留內灣

新竹縣橫山鄉公所今起普發每人5000元生活補助金，成為今年全國第一個普發現金的鄉鎮，不少鄉民今早8點就在發放站排隊等待。...

不要陷大湖鄉公所於不義 大湖國小通學步道案重啟會勘

苗栗縣大湖國小中正路新闢人行道（通學步道）案，國土管理署核定經費1500萬元執行，但校方傳出不同意施作，縣長鍾東錦認為不...

苗警公布今年科技執法成效 苗栗市中華路與為公路口2530件奪冠

苗栗縣警局交通隊今年設置的科技執法新增5地點，擴增至15處，涵蓋更多易肇事及交通流量較高路口，今日公布1至10月全縣科技...

鍾東錦重話連發 處理場不收家庭營建廢棄物撤照 嚴查重罰貓犬繁殖場

苗栗縣近來營建廢棄物亂竄，「人人犬舍」涉違法繁殖、超養及剪除聲帶，備受社會矚目，縣長鍾東錦今天講重話，要求3家混合物回收...

天然氣普及率近九成 竹市議員揭苦為2.2萬瓦斯桶戶請願

新竹市2024年天然氣普及率雖達87.64%，但市議員鄭美娟指出，仍有超過2.2萬戶市民至今只能以瓦斯桶生活，且部分居民...

桃竹苗補助一般凍卵 破千人申請 竹縣未跟進

現代女性普遍晚婚晚生，近年桃園、竹市與苗栗縣都相繼推出一般性凍卵補助政策，支持適齡女性提前凍卵規畫生育。據統計，3縣市累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。