聽新聞
0:00 / 0:00
不要陷大湖鄉公所於不義 大湖國小通學步道案重啟會勘
苗栗縣大湖國小中正路新闢人行道（通學步道）案，國土管理署核定經費1500萬元執行，但校方傳出不同意施作，縣長鍾東錦認為不能陷大湖鄉公所於不義，縣府教育處重啟會勘化解僵局。
大湖鄉公所爭取國土署補助，加上配合款辦理大湖國小側門中正路通學步道工程，鄉公所最近以學校不同意申請國土署撤案，遭國土署駁回，也因此陷入僵局，鍾東錦相當重視，今天在縣務會議討論。
大湖鄉長黃惠琴參加縣務會議，她說，大湖國小中正路通學步道是前校長所提，因中正路沒有足夠空間，必須退縮學校圍牆施作實體人行道，新校長上任後，不同意施作，公所只好申請撤案。
鍾東錦表示，不能陷公所於不義，以後類似的工程，必須公所、學校、教育處先溝通取得共識，大湖國小通學步道工程，拆除圍牆會蓋回去，且即使僅有少數學生利用，安全還是很重要。
縣府教育處指出，校方認為通學步道會壓縮學校操場跑道與新圍牆的距離，學生運動會有安全之虞，且調查僅有7名學童進出，教育處會安排與公所、學校會勘研處。
