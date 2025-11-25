影／全國鄉鎮首發！竹縣橫山鄉今普發5千 鄉民喊：把錢留內灣

新竹縣橫山鄉公所今起普發每人5000元生活補助金，成為今年全國第一個普發現金的鄉鎮，不少鄉民今早8點就在發放站排隊等待。有鄉民開心的說，會把錢留下來在內灣消費，讓地方經濟動起來。

橫山鄉公所表示，凡於今年8月4日以前設籍橫山鄉者皆可領取生活補助金，今起至27日在11村發放，鄉長張志弘也前往現場視察，逐一向民眾說明領取流程與注意事項。

鄉長張志弘表示，為協助鄉民因物價、能源成本上升所面臨的生活壓力，本次共編列約6000萬元預算，估計受惠民眾約1萬1900人。張志弘指出，補助金均來自往年歲計剩餘，不會排擠公共建設與社福經費，「希望透過普發方式，減輕民生負擔，同時穩定市場價格。」

現場不少鄉民表示補助相當即時。在地72歲楊姓婦人說，家中共有6名成員，加上中央普發1萬元與鄉公所的5000元，家裡共領到9萬元，「會把錢留下來在內灣消費，讓地方經濟動起來。」她感謝鄉長與地方團隊推動民生政策，「感恩德政，也希望資源能幫助更多需要的人。」

63歲林姓阿姨也開心分享，家中3人皆可領取，「這筆錢對老人家來說是一筆幫助，我會拿去買保養品，讓年輕人工作起來比較放心。」她笑說，加上中央普發的1萬元，早已添購保健食品，「今年景氣確實比較不好，拿到補助心情很好。」

越南籍阮小姐則協助幫家中兩名在就讀大學的孩子代領，「錢會讓小朋友自己選想買的東西，我的部分先存起來，有需要再用。」

橫山鄉公所提醒，補助金自即日起發放至12月2日下午5時止，逾期視同放棄。領取時需攜帶身分證等證件，相關資訊可至橫山鄉公所官網查詢。