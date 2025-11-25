快訊

苗警公布今年科技執法成效 苗栗市中華路與為公路口2530件奪冠

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣警局今年設置的科技執法新增5地點，擴增至15處，涵蓋更多易肇事及交通流量較高路口。圖／交通隊提供
苗栗縣警局今年設置的科技執法新增5地點，擴增至15處，涵蓋更多易肇事及交通流量較高路口。圖／交通隊提供

苗栗縣警局交通隊今年設置的科技執法新增5地點，擴增至15處，涵蓋更多易肇事及交通流量較高路口，今日公布1至10月全縣科技執法執行情形，總取締件數減幅達6.9%，各路口平均事故率也下降32%；其中，苗栗市中華路與為公路口共有2530件違規，居第一位，呼籲用路人務必標誌標線規定，保住荷包也確保行車安全。

交通隊指出，今年科技執法地點自113年的10處擴增至15處，涵蓋更多易肇事及交通流量較高之路口，雖然設置地點增加5處，但總取締件數較去年同期的1萬4643件減至1萬3626件，減幅達6.9%，顯示科技執法具明顯嚇阻成效。

另統計事故件數由56件微幅增加至57件，受傷人數由36人增至39人；若以各路口平均事故率比較，去年同期每路口5.6件，今年則降至3.8件，下降32%。在各項交通違規中，「未依標誌標線號誌行駛」由9360件降至6101件、違規停車由2144件降至541件、闖紅燈亦由1735件降至1316件，均呈現顯著下降，反映民眾對於交通法規的遵守及用路習慣均有明顯改善。

至於常違規執法地點第1名至第3名依序分別為：苗栗市中華路與為公路口2530件、頭份市中央路與自強路口2357件及竹南鎮環市路三段與光復路口2138件。交通隊分析，這3處路口均緊鄰火車站、醫療院所或學校，人、車流量大，執法項目以「車輛不暫停讓行人」、「路口未淨空」及「轉彎或變換車道不依規定」為主。 

交通隊表示，這15處科技執法地點內有13處均設有「車輛不暫停讓行人」，依據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人在行人穿越道有行人穿越時，若不暫停讓行人先行，最高可處6000元罰鍰。未來將持續依據事故熱點、交通流量及民眾反映滾動調整科技執法位置，並配合交通工程改善、標線優化及行人安全措施，共同打造更安全的道路環境。

路口科技執法主要取締「車輛不暫停讓行人」、「路口未淨空」及「轉彎或變換車道不依規定」，呼籲用路人務必標誌標線規定，保住荷包也確保行車安全。圖／交通隊提供
路口科技執法主要取締「車輛不暫停讓行人」、「路口未淨空」及「轉彎或變換車道不依規定」，呼籲用路人務必標誌標線規定，保住荷包也確保行車安全。圖／交通隊提供

科技執法 行人
