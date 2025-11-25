鍾東錦重話連發 處理場不收家庭營建廢棄物撤照 嚴查重罰貓犬繁殖場

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台13線苗栗市大坪頂路段廢道散布垃圾包、營建廢棄物等，有如小型垃圾場。圖／徐裕逢提供
台13線苗栗市大坪頂路段廢道散布垃圾包、營建廢棄物等，有如小型垃圾場。圖／徐裕逢提供

苗栗縣近來營建廢棄物亂竄，「人人犬舍」涉違法繁殖、超養及剪除聲帶，備受社會矚目，縣長鍾東錦今天講重話，要求3家混合物回收處理場配合，否則不排除撤照，此外，團隊嚴查重罰35家貓犬繁殖場，絕不容許有人人犬舍事件2.0。

縣務會議今天討論，台13線苗栗市大坪頂廢道爆出被偷倒大批營建廢棄物及生活垃圾包，有如小型垃圾場，縣府環保局長陳華盛、警察局長王森瑒表示，環保局、警察局、公路局及苗栗市公所等相關單位會勘，公所已清移4車約10噸垃圾，另廢道邊坡山谷的垃還要進一步清理，警方查出一名行為人，並持續溯源中。

鍾東錦認為一些家庭裝修營建廢棄物無處可去，助長亂丟歪風，現有3家混合物回收處理場，應善盡責任，環保局應強制收受，否則撤照處分，並加快腳步，明年元旦就開始實施，此外，處理場分類後，除回收部分，縣府協助送燒等後續處理，雙管齊下解決問題。

至於人人犬舍事件，縣議員徐筱菁、楊恭林今天也在縣議會總質詢關心，縣府農業處長陳樹義說，人人犬舍涉違法繁殖、超養及剪除聲帶，縣府沒入品種犬，第一批85隻7歲以上老狗，11月19日起開放認養，已經達到82隻，剩餘第二批173隻年輕的品種犬，將於今天、明天辦理結紮，預計下月初可以開放認領。

「絕不容許有人人犬舍事件2.0」！鍾東錦求團隊，目前35家繁殖場必須從嚴從重，引進具有公信力動保、專家學者人員，到場實地稽查，不能只有書面審查。

另，陳樹義回應徐筱菁質詢，表示目前稽查繁殖場，規定必須10天前書面通知，業者早有準備，因此有可能失真，縣府會研議無預警稽查。

台13線苗栗市大坪頂路段廢道散布大批垃圾，市公所清運出4車10噸垃圾。圖／苗栗市公所提供
