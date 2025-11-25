苗警局白沙所鐵塔網拍 起標價5000元

快訊

中央社／ 苗栗縣25日電

苗栗縣警察局通霄分局白沙派出所原址重建，原建置高約12公尺防空警報電信鐵塔功成身退，警察局透過「臺北惜物網」公開拍賣，起標價新台幣5000元，但須自行拆除。

苗栗縣警察局後勤科科長張中今天表示，白沙派出所廳舍老舊，將於明年進行拆除作業，原本設置的防空警報電信鐵塔，高度約12公尺，底座約4.7公尺見方，經鍍鋅處理已設置18年，但外觀與設備狀況均維持良好，未來隨著新建派出所落成，原鐵塔報廢完成階段性任務，正式功成身退。

後勤科指出，若僱工拆除並以廢鐵處理拍賣，光是支出拆除費用就多達5至6萬元，最後僅能以廢棄物計價，因此希望上網拍賣，不僅可以節省一筆僱工拆除費用，更能讓這座鐵塔獲得最佳的再利用價值，希望藉由公開拍賣，給予有需求的民眾或企業，賦予鐵塔新的生命，更符合環保永續理念。

後勤科表示，這座鐵塔於「臺北惜物網」進行公開競標，底標價5000元，12月1日截止，歡迎有相關需求民眾，踴躍上網投標競標。

警察 警報 標價
