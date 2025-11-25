快訊

天然氣普及率近九成 竹市議員揭苦為2.2萬瓦斯桶戶請願

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
鄭美娟指出，東區前溪里仍有70戶居民因所在地區沒有天然氣主管，如今若要自行申請延伸管線，每戶竟需負擔高達15萬元的施工費用，她想替前溪里民請願，希望市府有主動與中油溝通討協助提出補助方案論。圖／鄭美娟提供
鄭美娟指出，東區前溪里仍有70戶居民因所在地區沒有天然氣主管，如今若要自行申請延伸管線，每戶竟需負擔高達15萬元的施工費用，她想替前溪里民請願，希望市府有主動與中油溝通討協助提出補助方案論。圖／鄭美娟提供

新竹市2024年天然氣普及率雖達87.64%，但市議員鄭美娟指出，仍有超過2.2萬戶市民至今只能以瓦斯桶生活，且部分居民所在地沒有天然氣主管，若要自行申請延長管線，還得自付15萬元施工費用，這樣的金額讓一些獨居長者及經濟弱勢家庭難以承擔，生活上也面臨不便，希望市府相關單位能重視。

鄭美娟指出，以東區前溪里為例，仍有70戶居民因所在地區沒有天然氣主管，如今若要自行申請延伸管線，每戶竟需負擔高達15萬元的施工費用，這樣的金額根本難以承擔，因此，她想替前溪里民請願，希望市府有主動與中油溝通，協助提出補助方案、階段性工程、分期攤還等可行作法，實質減輕市民負擔。

另外，鄭美娟說，市府應針對全市所有尚未接管天然氣的區域進行全面盤點與公開資料，讓市民明確知道自己所居住地的改善時程與市府的計畫，而不是讓這些家庭在城市發展中成為「被遺忘的族群」。

對此，新竹市政府回應，新竹市現行兩家瓦斯公司（中油、竹瓦）是依據該公司營業章程及經濟部發布「公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則」所訂定的裝置業務收費作業手冊規定，施作用戶管線設備裝置業務。針對東區前溪里部分，市府日前已轉請台灣中油公司天然氣事業部公用天然氣營業處新竹服務中心協助評估，積極爭取減輕方案可行性。

至於有無補助方案、階段性工程、分期攤還等可行作法？市府表示，目前已與台灣中油公司天然氣事業部公用天然氣營業處新竹服務中心溝通協調，協助爭取補助方案，並研擬評估方案可行性。

新竹 中油 鄭美娟
天然氣普及率近九成 竹市議員揭苦為2.2萬瓦斯桶戶請願

