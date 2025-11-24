桃青局攜手日本西武集團 啟動青年赴日海外實習合作

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
桃園市青年局今天舉辦「洄游之光AI青年創意挑戰賽」頒獎典禮，桃園市長張善政親自頒發獎項給26名得獎者。圖／桃市府青年局提供
桃園市青年局今天舉辦「洄游之光AI青年創意挑戰賽」頒獎典禮，桃園市長張善政親自頒發獎項給26名得獎者。桃園市政府也和日本西武集團旗下西武王子大飯店國際株式會社及其治理子公司橫浜八景島株式會社，正式簽署海外實習合作備忘錄，開啟桃園青年赴日實習的新渠道，拓展國際視野與競爭力。

張善政表示，這次挑戰賽鼓勵青年運用AI工具分享自身學習、實習或職涯成長經驗，獲獎作品展現桃園青年在AI世代的創新潛力。他指出，面對全球AI技術浪潮，桃市府除了強化青年AI應用能力外，也積極打造桃園成為青年連結國際的平台。這次與西武集團簽署合作備忘錄，將為桃園青年爭取更多赴日實習與國際交流的機會，未來市府也將持續鏈結更多國際企業，協助青年走向世界。

西武集團由西武王子大飯店國際株式會社、日本橫浜八景島株式會社、台灣橫浜八景島股份有限公司及SPW台北分公司代表共同出席典禮並參與簽署。雙方期盼透過合作促進青年人才交流，深化彼此的夥伴關係與國際理解。

西武王子部長大森篤表示，希望能將以往的經驗學以致用，提供更專業服務也能促進學子們的成長。台灣橫濱八景島董事長荒川潤說，藉由親身接觸與體驗所重視的安全、安心、專業及待客之道，並透過交流期望能培養台灣年輕世代的國際視野、創造力與競爭力。

桃園市青年局長侯佳齡表示，自7月開放報名以來，挑戰賽吸引逾百名青年參加，脫穎而出的優勝作品不僅展現AI的創意運用，也真實反映青年在學習與職涯探索中的收穫與成長。除獲得1萬元獎金外，得獎者亦將擔任「洄游代表」回到母校分享經驗，持續推動正向的青年職涯循環。

桃園市長張善政（左二）24日與日本西武集團旗下西武王子大飯店國際株式會社及其治理子公司橫浜八景島株式會社，正式簽署海外實習合作備忘錄。圖／桃市府青年局提供
青年 實習
