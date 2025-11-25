桃竹苗補助一般凍卵 破千人申請 竹縣未跟進

現代女性普遍晚婚晚生，近年桃園、竹市與苗栗縣都相繼推出一般性凍卵補助政策，支持適齡女性提前凍卵規畫生育。據統計，3縣市累計破千人申請凍卵補助，其中37人凍卵後「解凍」並成功懷孕；新竹縣則考量法規與資源等不跟進補助。

桃園市婦幼局指出，2023年4月17日起推動凍卵營養金補助計畫，提供設籍桃園市的25至40歲女性或配偶一般性凍卵補助，每人最高補助3.3萬元，至今已有756人申請凍卵營養金補助，一般性凍卵753人，經追蹤其中解凍26人，已有5人成功受孕。

新竹市府也從2023年推動「凍卵補助」，提供設籍竹市的25至40歲女性及新住民配偶申請，據統計，2023年凍卵86人、2024年凍卵73人，今年截至11月24日為有69人申請補助獲准執行。竹市府指出，有11人成功解凍並懷孕，補助方案成效顯著。

苗栗縣府2024年元旦起，補助設籍滿6個月以上、年齡介於25至40歲之間的女性，或配偶設籍滿6個月以上的新住民女性凍卵療程，最高2萬元，至今25案申請。衛生局考量個人隱私未有追蹤解凍懷孕人數，但鼓勵育齡婦女把握最佳生育時機。

由於新竹縣迄今未有一般性凍卵補助，曾引起民代關切。竹縣衛生局昨說，綜觀其他縣市凍卵補助，成效普遍未如預期，加上現行人工生殖法規僅允許已婚不孕夫妻接受人工生殖技術，未婚及單親女性即使完成凍卵，後續也無法合法使用，限制明確。

另方面，中央自2021年起已針對未滿45歲不孕症夫妻提供試管嬰兒補助，竹縣府基於法規限制、政策成效與資源配置等考量，未推動25至40歲女性一般性凍卵補助。