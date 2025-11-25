癌友生育保存 桃竹竹苗5醫院試辦

國健署9月起推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，補助18至40歲的乳癌及血液癌患者進行取卵或取精保存。桃竹竹苗4縣市共5家醫療院所加入試辦行列，針對罹癌女性，桃園市政府祭出最高3.3萬元補助，已3人申請，新竹縣也拍板明年提供醫療性凍卵補助，最高2.2萬元。

依國健署公告，桃竹竹苗醫療性生育保存補助試辦方案特約人工生殖機構分別為桃園林口長庚、衛福部桃園醫院、新竹市立馬偕兒童醫院及財團法人馬偕醫院、新竹台大分院生醫醫院與新竹醫院及苗栗大千綜合醫院。符合資格的罹癌女性可獲7萬元取卵療程補助，男性取精補助8千元。

新竹馬偕紀念醫院響應中央政策試辦，院長翁順隆說，許多年輕的癌症患者在接受化療或放射線治療前並不了解藥物可能對卵巢或精子造成不可逆的傷害，若能在治療開始前完成醫療性凍卵或凍精，不僅能減少日後的遺憾，也為治療後的人生預留更多選擇與可能。

生殖醫學中心主任謝承恩分享，有一名42歲乳癌初期患者，在接受治療前完成胚胎冷凍保存。數年後，她成功戰勝癌症，回院解凍胚胎並順利懷孕生子，重新擁抱了生命的延續，令人動容。

除了中央補助醫療性凍卵，目前桃竹竹苗4縣市之中，桃園市政府2023年起特別針對設籍桃園25歲以下罹癌女性，且經醫師評估因罹癌或治療影響不孕族群補助，每人最高補助3.3萬元。

新竹縣衛生局昨說明，明年起將針對18歲以上、40歲以下、罹癌且有生育需求的婦女，提供一次性凍卵及相關檢查補助2.2萬元，以協助在治療前保留生育可能。