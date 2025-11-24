盼重建！桃市0403震損首件公辦都更 近8成住戶同意

桃園市住宅及都市更新中心昨在東埔里活動中心，舉辦公辦都更擴大更新單元範圍方案初評說明會，邀請桃園區大華八街震損建物地主及鄰近居民共同參與，針對擴大都更範圍及構想進行雙向交流，現場所有權人出席踴躍，聆聽市府團隊解說建築設計、財務試算，統計震損戶、鄰地地主超過8成5的所有權人有意參與公辦都更。

住都中心表示，大華八街公辦都更案屬0403震損建物，位於桃園市核心地段，周邊建物屋齡多逾30年，且巷道狹窄、停車不易，居民長期反映居住安全與生活品質問題，因基地鄰近未來的捷運綠線G09站，生活機能成熟，交通便利可期，具備高度再開發價值，擴大基地範圍後，將具雙面臨路效益，未來規畫設計也更具彈性。

住都中心執行長邱英哲表示，大華八街震損基地530坪，歷經多次溝通與整合，震損建物住戶同意比例已近8成，達招商門檻，而擴大納入的鄰地住戶亦已全數繳交初評意願書，讓市府進行財務試算和量體模擬，顯示大部分住戶強烈期待都更重建，擴大範圍後基地將近786坪，將成為桃園舊城更新的重要亮點，預期可吸引更多民間資源投入，帶動周邊整體發展。