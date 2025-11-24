快訊

婚禮搬上節目？Lulu婚禮最新進度曝光 陳漢典竟只需做三件事

鑲黃金蘋果？哈密瓜3465元遭惡意貼標 全聯「聲明回應」保留法律追訴權

每年400人需安置… 桃園兒少園區今動土 12歲以下弱勢者優先

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
財團法人忠義社會福利事業基金會歷經逾20年集資，於中壢區創立「忠義兒少福利園區」並於今天開工動土。記者周嘉茹／攝影
財團法人忠義社會福利事業基金會歷經逾20年集資，於中壢區創立「忠義兒少福利園區」並於今天開工動土。記者周嘉茹／攝影

桃園市安置兒少需求量高，財團法人忠義社會福利事業基金會歷經逾20年集資，於中壢區創立「忠義兒少福利園區」並於今天開工動土，希望為高醫療需求、身心議題的弱勢兒少，打造一個穩定、專業且能獲得整合療育的環境，第一期預計3年內竣工，優先提供0至12歲兒少安置服務。

忠義兒少福利園區總工程費初估15億元，總樓地板面積6千坪，以「自然、療癒、共融」為理念，核心為「把人帶回自然」。建築採地景式設計，融合山坡、草地與植栽，空間設計為「聚落式家屋」，每戶設有緣側，既保有隱私又能透過廊道設計縮短人際距離，設計中融入深挑簷、多開窗、雨水回收等節能減碳理念。

桃園市長張善政今出席動土典禮，指出忠義基金會長期與桃園市社會局合作，於2011年承辦桃園市兒童緊急安置家園，並自2016年起承辦桃園市收出養資源服務中心，期盼攜手改善安置兒少頻繁轉換安置處所及跨轄安置等議題。

張善政表示，桃園市安置兒少需求量高，每年約有400多名兒童需接受安置照顧，市府將持續推動家庭式照顧計畫，並提升服務至200戶以上，未來市府將整合跨局處與民間力量，促進公私協力，期盼忠義園區的興建能共同打造桃園成為一個對兒少更加友善與支持的城市。

忠義基金會執行長高敏足則說，桃園市多數兒少具有特殊照顧需求，憑藉多年安置經驗及熟悉桃園資源網絡，選擇在桃園規畫園區提供完善安置照顧。

高敏足說，園區營運初步將結合在地醫療、早療、心理與教育專業資源，提供「以人為本」的整合身心療育照顧，規畫強調安置期間的生活正常感與去標籤化，確保孩子的就學權益、社區參與和生活自理能力皆能持續成長，不因等待收養期間而停滯，讓照護與成長在此並行。

忠義兒少福利園區總工程費初估15億元，總樓地板面積6千坪，以「自然、療癒、共融」為理念，核心為「把人帶回自然」。記者周嘉茹／攝影
忠義兒少福利園區總工程費初估15億元，總樓地板面積6千坪，以「自然、療癒、共融」為理念，核心為「把人帶回自然」。記者周嘉茹／攝影
財團法人忠義社會福利事業基金會歷經逾20年集資，於中壢區創立「忠義兒少福利園區」並於今天開工動土。記者周嘉茹／攝影
財團法人忠義社會福利事業基金會歷經逾20年集資，於中壢區創立「忠義兒少福利園區」並於今天開工動土。記者周嘉茹／攝影

兒少 張善政 社會局
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

桃市明年度預算出爐！鐵路建設增幅最大 張善政盼財劃法修法減壓

挺陸配參政權 張善政：他們把台灣當家 沒道理不同待遇

讚張善政默默奪治理獎 陳學聖反諷高雄市政風格只有作秀

行政院提財劃法修法版本 張善政：有改進空間，盼滾動修正愈變愈好

相關新聞

苗栗同廢酸洗液場址再破獲傾倒映像管廢玻璃 重金屬鉛超標逾84倍

環境部環境管理署中區環境管理中心、台中地方檢察署、法務部調查局台中市調查處、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊中區中隊...

5000元起標！苗栗白沙派出所重建 警網拍12公尺報廢電信塔

苗栗縣警察局通霄分局白沙派出所拆除重建在即，派出所一座電信電塔如果雇工移除要5、6萬元，警方今天上網拍賣清運移除，廢物充...

盼重建！桃市0403震損首件公辦都更 近8成住戶同意

桃園市住宅及都市更新中心昨在東埔里活動中心，舉辦公辦都更擴大更新單元範圍方案初評說明會，邀請桃園區大華八街震損建物地主及...

每年400人需安置… 桃園兒少園區今動土 12歲以下弱勢者優先

桃園市安置兒少需求量高，財團法人忠義社會福利事業基金會歷經逾20年集資，於中壢區創立「忠義兒少福利園區」並於今天開工動土...

經費龐大！通霄往銅鑼園區道路動輒數十億 鍾東錦：不會放棄

苗栗縣通霄鎮往銅鑼科學園區3條道路規畫，經費均數十億元，苗栗縣議員周玉滿質詢經費龐大，有沒有機會推動？縣長鍾東錦認為攸關...

分流中壢內壢車潮 國一中豐交流道年底通車、將成青埔新聯外要道

國道1號中壢段車流量大，時常造成壅塞，桃國市政府爭取增設中豐交流道，於2020年獲行政院核定，並於2023年2月1日開工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。