每年400人需安置… 桃園兒少園區今動土 12歲以下弱勢者優先

桃園市安置兒少需求量高，財團法人忠義社會福利事業基金會歷經逾20年集資，於中壢區創立「忠義兒少福利園區」並於今天開工動土，希望為高醫療需求、身心議題的弱勢兒少，打造一個穩定、專業且能獲得整合療育的環境，第一期預計3年內竣工，優先提供0至12歲兒少安置服務。

忠義兒少福利園區總工程費初估15億元，總樓地板面積6千坪，以「自然、療癒、共融」為理念，核心為「把人帶回自然」。建築採地景式設計，融合山坡、草地與植栽，空間設計為「聚落式家屋」，每戶設有緣側，既保有隱私又能透過廊道設計縮短人際距離，設計中融入深挑簷、多開窗、雨水回收等節能減碳理念。

桃園市長張善政今出席動土典禮，指出忠義基金會長期與桃園市社會局合作，於2011年承辦桃園市兒童緊急安置家園，並自2016年起承辦桃園市收出養資源服務中心，期盼攜手改善安置兒少頻繁轉換安置處所及跨轄安置等議題。

張善政表示，桃園市安置兒少需求量高，每年約有400多名兒童需接受安置照顧，市府將持續推動家庭式照顧計畫，並提升服務至200戶以上，未來市府將整合跨局處與民間力量，促進公私協力，期盼忠義園區的興建能共同打造桃園成為一個對兒少更加友善與支持的城市。

忠義基金會執行長高敏足則說，桃園市多數兒少具有特殊照顧需求，憑藉多年安置經驗及熟悉桃園資源網絡，選擇在桃園規畫園區提供完善安置照顧。