經費龐大！通霄往銅鑼園區道路動輒數十億 鍾東錦：不會放棄

苗栗縣通霄鎮往銅鑼科學園區3條道路規畫，經費均數十億元，苗栗縣議員周玉滿質詢經費龐大，有沒有機會推動？縣長鍾東錦認為攸關通霄發展，宣示「這條路我們不要放棄」！

縣議會定期會總質詢，周玉滿說，通霄接銅科規畫3條路線，包括苗38線、苗36之1線及苗82線，概估經費介於37億、71億元之間，鄉道的工程是否有必要採取這麼高等級的設計標準？已經接近快速道路的成本，因為經費龐大，是否影響推動？

縣府交通工務處古明弘答覆表示，通霄是平地，一路爬升到山頂的銅科，最大的坡度接近10%，目前最具可行性是苗38，坡度也要8%至9%之間，興建需要5、60億元，要視財劃法定案後，縣府財源能否支應配合自籌款，如果全數由縣府來做，確實會有困難。

鍾東錦認為不是不可能，他說，財劃法如果按立法院通過版本實施，且從規畫到完成必需有時間，視中央與地方如何分擔，4、50億元也不是不可能，就可以規畫銅科上班，居住在通霄，且具觀光價值，有助通霄更好發展，止住人口下跌，「這條路我們不要放棄」，繼續努力爭取。

另，縣議員蕭詠萱質詢指出，學校兼任行政教務老師的不休假加班天數，苗栗縣從10天增加到15天，但是其他縣市已經從18天到20天了，縣府是不是可以再上調？如果目前不能一次到位，能否階段性調整？