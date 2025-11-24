議員籲勞權教育扎根 竹縣擬邀專業人士入校授課

有新竹縣議員建議，縣府對勞權教育推廣、勞工安全等，能透過教育從小扎根、持續深化，未來才懂得保護自己。竹縣府指出，除落實勞權教育，也邀請專業人士授課。

新竹縣議會舉辦第20屆第6次定期會，勞動黨竹縣議員羅美文今天質詢指出，雖縣內國、高中課綱已涵蓋勞動參與及建教合作等面向，但對保障勞工核心權益的「工會」與「勞動三權」（團結權、協商權、爭議權）教育仍顯薄弱，年輕學子在職場遭遇不公時，恐只能成為「沉默勞工」。

羅美文說，竹縣府教育局應鼓勵教師以實際生活案例切入課程設計，避免教學僅停留在法條層次，讓學生能從日常打工經驗中學習勞動知識，也建議教育局協助邀請具勞工運動經驗的工會幹部或勞資調解人員進入校園授課。

新竹縣長楊文科答詢表示，六都的工安檢查職權劃分在市政府，六都以外則屬於勞動部職業安全衛生署，但對於工安發生後要如何協助勞工善後等議題，竹縣府會秉持公司該負責任就要全權負責的立場，保障員工及其家屬的權益。

新竹縣府教育局長楊郡慈說，除要求學校落實勞權教育，也與勞工處合作培訓勞權種子教師，邀請工會幹部、勞權律師進入校園授課，透過模擬勞資協商、工會組織等情境教學，培養學生解決職場爭議的能力。