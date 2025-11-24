快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

分流中壢內壢車潮 國一中豐交流道年底通車、將成青埔新聯外要道

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
國道1號中壢段車流量大，時常造成壅塞，桃國市政府爭取增設中豐交流道，市長張善政今上午偕同立法院交通委員會等單位視察工程進度，目前已進入通車前最後階段，匝道工程預計今底完工通車。記者周嘉茹／攝影
國道1號中壢段車流量大，時常造成壅塞，桃國市政府爭取增設中豐交流道，市長張善政今上午偕同立法院交通委員會等單位視察工程進度，目前已進入通車前最後階段，匝道工程預計今底完工通車。記者周嘉茹／攝影

國道1號中壢段車流量大，時常造成壅塞，桃國市政府爭取增設中豐交流道，於2020年獲行政院核定，並於2023年2月1日開工。桃園市長張善政今率市府團隊偕同立法院交通委員會、交通部及高公局視察「國道1號中豐交流道新建工程」進度，目前已進入通車前最後階段，匝道工程預計今年底完工通車。

考量桃園航空城計畫及A21轉運站設置，中壢地區及航空城高鐵站區將衍生強烈運輸需求，為紓解未來國道1號內壢及中壢等交流道交通壓力，中豐交流道獲行政院核定後開工，未來啟用可直接銜接國道1號五楊高架，有效分流目前由內壢及中壢交流道承擔的交通量，亦是往返青埔地區的新聯外道路。

交通部長陳世凱表示，中豐交流道第一期工程目前超前約3%進度，工期也較原訂時程提前近半年，展現桃市府與高公局團隊的密切協作。他指出，目前交流道已接近通車標準，後續將陸續完成標誌、標線、路面改善與路燈等項目，交通部會持續與市府合作，全力衝刺工程，希望在年底前順利開放通車。

桃園市長張善政表示，市府同步完成中豐北路沿線交通改善，包含重要路口偏心左轉設計、增設指引牌面及CCTV監視設備等措施，另考量青埔地區北上車流需求，高公局已在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，解決過去車輛需繞行A21路口迴轉的問題；A21轉運站也將新增國道客運路線進駐，串接公共運輸轉乘。

由於近年青埔地區公共建設大幅提升，聯外需求增加，市府同步推動「南園二路延伸工程」打通至中豐北路，形成與內壢、中豐交流道雙向銜接的交通系統，帶動中豐北路、新生路、中園路等主要動脈的整體順暢度，高公局目前亦啟動二期工程規畫南入北出匝道。

交通局表示，中豐交流道於2020年經行政院核定，分兩期辦理；第一期（北入南出）於2023年2月1日開工，並在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，將與交流道同步啟用。至於第二期工程（南入北出），可行性評估預計年底報行政院核定，市府建議納入「青埔北上匝道」配置，強化整體交流道功能。

國道1號中壢段車流量大，時常造成壅塞，桃國市政府爭取增設中豐交流道，市長張善政今上午偕同立法院交通委員會等單位視察工程進度，目前已進入通車前最後階段，匝道工程預計今底完工通車。記者周嘉茹／攝影
國道1號中壢段車流量大，時常造成壅塞，桃國市政府爭取增設中豐交流道，市長張善政今上午偕同立法院交通委員會等單位視察工程進度，目前已進入通車前最後階段，匝道工程預計今底完工通車。記者周嘉茹／攝影

行政院 高公局 中壢 青埔 公共運輸 張善政

延伸閱讀

嘉縣民雄頭橋都市計畫特II道路將通車 疏解交通

影／驚悚！中壢婦車停路邊放東西遭猛撞 腿部慘遭輾壓

高公局評估設湖口第二交流道 竹縣府調整計畫送審

桃園天光威購節市集進駐中壢SOGO商圈 把握假日周年慶

相關新聞

分流中壢內壢車潮 國一中豐交流道年底通車、將成青埔新聯外要道

國道1號中壢段車流量大，時常造成壅塞，桃國市政府爭取增設中豐交流道，於2020年獲行政院核定，並於2023年2月1日開工...

桃市明年度預算出爐！鐵路建設增幅最大 張善政盼財劃法修法減壓

桃園市議會今起審議市府明年度總預算案，市府歲出編列1780億元，歲入1660億元，收支短絀120億元。市長張善政表示，雖...

封路施工1個月 台61線苗栗新埔、通霄南下路段明天起注意改道

公路局中區養護工程分局苗栗工務段明天起1個月，封閉台61線苗栗縣新埔、通霄間南下路段，施工改善道路品質，工務段提醒用路人...

桃園率先建置「調適圖台」 整合270處涼爽點助民眾防高溫

面對全球暖化加劇、極端高溫頻發的挑戰，桃園市環保局率先全國地方政府建置「調適圖台」系統，於今年10月正式上線，整合室內外...

竹縣瓜農夜宿工寮防竊 竹北西區監視器不足議員籲補強

新竹縣竹北市人口已突破22萬人，治安負荷重。縣議員陳凱榮指出，竹北西區監視主機、攝影機及車牌辨識設備均明顯少於東區，恐影...

苗栗10大路口科技執法取締王在這路口 半年1856件

苗栗縣10大易肇事、違規路口多功能科技執法，縣警局公布今年4月1日至今年9月30日，半年共取締1萬96件，其中，苗栗市中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。