分流中壢內壢車潮 國一中豐交流道年底通車、將成青埔新聯外要道

國道1號中壢段車流量大，時常造成壅塞，桃國市政府爭取增設中豐交流道，於2020年獲行政院核定，並於2023年2月1日開工。桃園市長張善政今率市府團隊偕同立法院交通委員會、交通部及高公局視察「國道1號中豐交流道新建工程」進度，目前已進入通車前最後階段，匝道工程預計今年底完工通車。

考量桃園航空城計畫及A21轉運站設置，中壢地區及航空城高鐵站區將衍生強烈運輸需求，為紓解未來國道1號內壢及中壢等交流道交通壓力，中豐交流道獲行政院核定後開工，未來啟用可直接銜接國道1號五楊高架，有效分流目前由內壢及中壢交流道承擔的交通量，亦是往返青埔地區的新聯外道路。

交通部長陳世凱表示，中豐交流道第一期工程目前超前約3%進度，工期也較原訂時程提前近半年，展現桃市府與高公局團隊的密切協作。他指出，目前交流道已接近通車標準，後續將陸續完成標誌、標線、路面改善與路燈等項目，交通部會持續與市府合作，全力衝刺工程，希望在年底前順利開放通車。

桃園市長張善政表示，市府同步完成中豐北路沿線交通改善，包含重要路口偏心左轉設計、增設指引牌面及CCTV監視設備等措施，另考量青埔地區北上車流需求，高公局已在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，解決過去車輛需繞行A21路口迴轉的問題；A21轉運站也將新增國道客運路線進駐，串接公共運輸轉乘。

由於近年青埔地區公共建設大幅提升，聯外需求增加，市府同步推動「南園二路延伸工程」打通至中豐北路，形成與內壢、中豐交流道雙向銜接的交通系統，帶動中豐北路、新生路、中園路等主要動脈的整體順暢度，高公局目前亦啟動二期工程規畫南入北出匝道。