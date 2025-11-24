快訊

桃市明年度預算出爐！鐵路建設增幅最大 張善政盼財劃法修法減壓

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議會今起審議市府明年度總預算案，市長張善政表示，雖然短絀金額較今年縮減，但桃園財政狀況坦言「並不是很好」，主因是城市急速成長，公共建設需求龐大。記者朱冠諭／翻攝
桃園市議會今起審議市府明年度總預算案，市府歲出編列1780億元，歲入1660億元，收支短絀120億元。市長張善政表示，雖然短絀金額較今年縮減，但桃園財政狀況坦言「並不是很好」，主因是城市急速成長，公共建設需求龐大，近期中央討論財劃法修法，期待這些法案能對明年預算產生助益，減輕財政壓力。

張善政表示，明年歲出1780億元，比今年增加最多的是捷運開銷，包括配合中央桃園鐵路地下化，及桃園捷運工程進度加快，捷運相關預算增加幅度最大。其次為交通建設，這兩項是歲出增加最重要的部分。

張善政指出，桃園正處於急速成長階段，許多議員都期待市府加強道路、公共建設及學校擴建等工程，因此建設步調不能放慢；近期中央討論財劃法修法，期待這些法案能對明年預算產生助益，減輕財政壓力。

主計處表示，明年度統籌分配稅款雖增列295億元，但中央將154億元的政策及計畫補助經費改為回歸地方自辦事項，實際新增財源僅約141億元。各項重大市政建設邁入付款高峰期，造成歲入歲出仍有120億元缺口。

根據預算編列，明年度歲出方面，教育科學文化支出625億元占35.14%比重最高，經濟發展支出381億元占21.41%居第2，社會福利支出320億元占18.01%排第3。

主計處表示，重要公共建設項目編列約296億元，完善交通運輸路網編列約344億元，強化教育建設投入約82億元，解決少子化措施編列約113億元，高齡者照顧措施補助經費達74億元。資本支出457億元，占歲出總額25.72%，較今年度增加86億元。至於明年度歲入，以稅課收入1118億元占67.37%最高，補助及協助收入354億元占21.34%居次。

桃園 捷運 財劃法 張善政 財政 鐵路地下化

