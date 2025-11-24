竹縣瓜農夜宿工寮防竊 竹北西區監視器不足議員籲補強

新竹縣竹北市人口已突破22萬人，治安負荷重。縣議員陳凱榮指出，竹北西區監視主機、攝影機及車牌辨識設備均明顯少於東區，恐影響犯罪預防與破案效率，尤其西區發展精緻農業，許多瓜農因怕作物被偷被迫睡在田間工寮。縣警局長林建隆回應，明年將邀地方共同討論需求，納入增設參考。

陳凱榮今在議會質詢時，引述縣警局簡報指出，竹北警分局目前共設313組監視主機、2246支攝影機，其中具有車牌辨識功能的攝影機達1389支，協助今年4至9月偵破案件較去年同期增加7件、查獲嫌犯增加15人，顯示監視系統對治安具有實質助益。

陳凱榮進一步比較東、西區數據，指出鐵路以東（含三民、六家、高鐵派出所）的監視主機173組、攝影機1237支、車牌辨識攝影機744支；鐵路以西（竹北、豐田、鳳岡派出所）則僅有主機140組、攝影機1009支、車牌辨識645支，分別比東區少33組、228支與99支。

陳凱榮表示，西區並非人口稀少地帶，包含竹義、新崙、泰和里及市公所周邊新社里、新國里、聯興里別皆屬人口密集區；加上西區精緻農業與觀光並重，農民常因晚間農作物遭竊被迫在瓜田間過夜看守，農民和居民需要穩定的監視系統支撐治安需求，不能因設置數量不足讓辛苦農民的血汗白白流失。

局長林建隆回應，竹北分局目前監視主機與攝影機皆為竹縣最多，設置原則以治安熱點與交通要道為優先，並會考量人口結構與治安狀況。他指出，西區人口確實低於東區，但強調仍會以全縣觀點通盤規畫。

林建隆說，警局每年編列約3000萬元用於監視器汰舊換新及新設點位，妥善率維持在98%以上，日常亦有專責人員巡檢。他承諾，明年度規畫增設時，將邀分局、派出所與地方民意代表共同勘點，檢視西區是否有補強需求。