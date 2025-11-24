桃園率先建置「調適圖台」 整合270處涼爽點助民眾防高溫

面對全球暖化加劇、極端高溫頻發的挑戰，桃園市環保局率先全國地方政府建置「調適圖台」系統，於今年10月正式上線，整合室內外270處涼爽點及超過1100處感測器資料，盼為市民提供即時氣候風險資訊服務。

台灣暨全球乾旱調查與研究中心11月23日至25日在中央大學舉辦「第一屆氣候極端與社會韌性國際論壇」，邀集國內外專家學者聚焦氣候極端現象與社會韌性的最新研究成果。

環保局長顏己喨表示，隨全球暖化加劇，每年都可能是餘生最涼的夏天，熱傷害風險亦快速提高，極端高溫已成為城市治理的重大挑戰，桃園為因應全球暖化所帶來的極端氣候挑戰，率先全國地方政府建置「調適圖台」，提供市民即時、便利的氣候風險資訊服務。

顏己喨表示，該調適圖台已整合中央氣象署24座測站及1105處微型空氣感測器資料，讓市民能即時掌握所在地點的氣溫變化、空氣品質及鄰近避暑據點資訊，市民只需透過平台即可快速查詢所在區域環境狀況，並依據當日天氣及空品條件，選擇最合適的涼爽休憩地點。

顏己喨說，環保局目前正與各局處橫向合作，持續優化調適圖台功能，包含新增降雨淹水、極端高溫預警與社區防災據點等圖層資料。該系統將結合智慧防災及社區韌性家園資料庫，打造橫跨環境、健康與防災領域的整合型調適資訊網絡；「調適圖台」現已全面上線，歡迎市民使用，即時掌握氣候風險資訊，共同打造兼具低碳與高韌性的永續城市。