封路施工1個月 台61線苗栗新埔、通霄南下路段明天起注意改道
公路局中區養護工程分局苗栗工務段明天起1個月，封閉台61線苗栗縣新埔、通霄間南下路段，施工改善道路品質，工務段提醒用路人注意提前改道。
苗栗工務段辦理台61線116公里加100公尺新埔匝道，至121公里通霄匝道南下車道改善品質，11月25日上午8點至12月24日下午5點，全時段封閉，工務段長黃陳全表示，因為施工不僅路面刨鋪，還施工底層級配料，因此施工時間較長，請用路人注意。
工務段建議改道路線，車輛從新埔匝道匯出，行駛台1線右轉台61線通霄聯絡道，銜接通霄匝道匯入主線，繼續往南行駛，施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分臺路況廣播，或查詢公路局網頁https://www.thb.gov.tw/，及智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw/。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言