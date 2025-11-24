封路施工1個月 台61線苗栗新埔、通霄南下路段明天起注意改道

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台61線苗栗縣新埔匝道至通霄匝道南下車道，明天起封閉施工1個月，用路人注意提前改道，圖／公路局中區養護工程分局提供

公路局中區養護工程分局苗栗工務段明天起1個月，封閉台61線苗栗縣新埔、通霄間南下路段，施工改善道路品質，工務段提醒用路人注意提前改道。

苗栗工務段辦理台61線116公里加100公尺新埔匝道，至121公里通霄匝道南下車道改善品質，11月25日上午8點至12月24日下午5點，全時段封閉，工務段長黃陳全表示，因為施工不僅路面刨鋪，還施工底層級配料，因此施工時間較長，請用路人注意。

工務段建議改道路線，車輛從新埔匝道匯出，行駛台1線右轉台61線通霄聯絡道，銜接通霄匝道匯入主線，繼續往南行駛，施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分臺路況廣播，或查詢公路局網頁https://www.thb.gov.tw/，及智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw/。

標誌 苗栗縣 車道

