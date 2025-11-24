苗栗10大路口科技執法取締王在這路口 半年1856件

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市中正路、中華路與為公路口半年科技法取締1856件，10大易肇事路口第一。本報資料照片
苗栗市中正路、中華路與為公路口半年科技法取締1856件，10大易肇事路口第一。本報資料照片

苗栗縣10大易肇事、違規路口多功能科技執法，縣警局公布今年4月1日至今年9月30日，半年共取締1萬96件，其中，苗栗市中正路、中華路與為公路口1856件最多。

苗栗縣在15處易肇事路口，建置路口多功能科技執法設備，取締超速、闖紅燈、車不暫停讓行人、未保持路口淨空、不依標誌行駛，及違規停車等項目，縣警局公布4至9月共取締1萬96件，10大易肇事路口4607件，比較去年同期人員傷亡事故減少30件、車損事故減少15件。

警方進一步分析10大路口取締違規最多在苗栗市中正路、中華路與為公路口1856件，占了約4成最多，其次，竹南鎮大營路與博愛街口686件，頭份市中央路與中興路口682件，苗栗市信義街與恭敬路口588件。

另外，苗栗市中正路三角公園，及竹南火車站周邊，建置違規停車自動偵測取締系統，4月至9月共取締533件，警方將持續強化重點路段巡守，防制違規及交通事故

苗栗市 交通事故 中正路 科技執法 闖紅燈

