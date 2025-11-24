聽新聞
0:00 / 0:00
苗栗10大路口科技執法取締王在這路口 半年1856件
苗栗縣10大易肇事、違規路口多功能科技執法，縣警局公布今年4月1日至今年9月30日，半年共取締1萬96件，其中，苗栗市中正路、中華路與為公路口1856件最多。
苗栗縣在15處易肇事路口，建置路口多功能科技執法設備，取締超速、闖紅燈、車不暫停讓行人、未保持路口淨空、不依標誌行駛，及違規停車等項目，縣警局公布4至9月共取締1萬96件，10大易肇事路口4607件，比較去年同期人員傷亡事故減少30件、車損事故減少15件。
警方進一步分析10大路口取締違規最多在苗栗市中正路、中華路與為公路口1856件，占了約4成最多，其次，竹南鎮大營路與博愛街口686件，頭份市中央路與中興路口682件，苗栗市信義街與恭敬路口588件。
另外，苗栗市中正路三角公園，及竹南火車站周邊，建置違規停車自動偵測取締系統，4月至9月共取締533件，警方將持續強化重點路段巡守，防制違規及交通事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言