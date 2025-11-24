廢土問題在造假 檢方：電子聯單須連線

棄土危及環境與生態，桃園市府祭出起造人連帶處罰規定，彰化檢方認為，對起造人與營建商都能起警惕效果；苗栗檢方則建議，電子聯單須全國連線，避免廢棄物在各縣市亂竄。

彰檢2022年查獲土資場與清運公司勾結清運車隊、地主等，非法傾倒北部工程廢棄，彰化偏遠農地、魚塭淪為「棄土天堂」，13家公司及負責人和司機、地主等164人被起訴，法院依廢棄物清理法等罪，判處清運業者等3年到4月不等徒刑。

彰檢襄閱主任檢察官王銘仁說，當時檢警經長時間跟監和比對資料，才查出土資場和清運業者早已勾串好，不論土資進場三聯單、GPS追蹤系統都「處處造假」。

當時新北市政府雖要求營建廢土需上網登錄，載運的砂石車須透過GPS回傳坐標等，但清運車隊根本未依處理計畫的運輸路線行駛，以交通阻塞、意外事故等理由規避查緝，被查到了，才會進土資場「繞場」，拍車斗假下料的車照交差了事。

王銘仁說，廢清法第46條規定，若建商未依規定合法處理營建廢棄物，可裁罰1年以上、5年以下有期徒刑，但委託營建商建造的起造人就無相關罰則，若縣市政府納入自治條例，「對於起造人也會起約束作用」，至少能慎選有能力處理營建廢棄物的營建商，並起監督作用，要求建商落實處理營建廢棄物，否則會被連坐。

「問題出在有沒有造假。」王銘仁說，縣市政府推動土石方管理自治條例是很好的方向，但無論檢警環或縣市政府都須繼續上緊發條，讓業界不再有僥倖心態，也要讓土資場落實建築廢棄物分類回收機制，才不會對環境和農地造成永久傷害。

苗栗檢方建議，電子聯單須全國連線，至少第一時間可以查證，若是紙本，可能會推托沒帶或亂填報，電子聯單機制有助嚇阻營建物亂竄亂象。