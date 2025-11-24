聽新聞
0:00 / 0:00

中央地方踢皮球 建商：罰起造人不合理

聯合報／ 記者朱冠諭鄭國樑／桃園報導

桃園市推動土石方管理自治條例修法，首創起造人連帶處罰規定。不少建商代表認為不合理，桃園市不動產開發公會理事長劉守禮直言「堅決反對」，開發商已依法付費委託業者清運土方，無法保證承包商行為，「難道要追究殺人犯，還要看刀子是誰賣的嗎？」

劉守禮說，日前全省公會理事長會議，大家對中央與地方互相推責非常不滿，棄土問題已造成嚴重影響，許多工地被迫停工，連社會住宅都無法動工，土方處理價格更是暴漲數倍，有錢都不一定能找到業者處理。

劉守禮認為，開發商合法申請建造、依法繳稅，政府卻無法協助解決問題，這是「無能政府」造成的結果；此次桃園修法雖然罰款金額不高，但這是道理對不對的問題，不應推卸責任、甩鍋給已依法付費的開發商。

「管理土方流向是政府的責任，怎麼會連起造人也要負責？」劉守禮說，罰起造人根本不合理，過去公會向中央反映管理土石方，但中央認為是地方政府權責，若以自治條例規範一定要有配套措施，例如輔導合法化，並訂定落日條款，訂法規沒配套又沒緩衝期並不合理。

桃園一名小型建商負責人也說，罰起造人不合理，他的建設公司發大包，建案全部發給營造公司，營造商是否再發小包運送土方或有無違法，營造商或小包要負責，怎會罰起造人？劉守禮也反映，合法轉運場少且幾乎滿載，造成建築土方無處去，桃園從朱立倫當縣長到現在沒核准或輔導過一家合法，只能往外縣市去，加上現在檢察官查得嚴，帶給營造、運輸和土方場困擾。

延伸閱讀

新北餘土管理不比照桃園 工務局：未列起造人處分對象

桃園仙草嘉年華9大「酷洛米」主題裝置穿梭紫色花海

桃園將修土石方管理條例 全國首創起造人連帶處罰 最高罰10萬

影／震撼空拍！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

相關新聞

營建廢棄土濫倒 桃園首創連帶罰起造人

營建土石方與廢棄物濫倒問題嚴重，中央明年納入電子聯單申報、車輛加裝GPS，強化流向控管，桃園市政府近日因應中央政策修正自...

廢土問題在造假 檢方：電子聯單須連線

棄土危及環境與生態，桃園市府祭出起造人連帶處罰規定，彰化檢方認為，對起造人與營建商都能起警惕效果；苗栗檢方則建議，電子聯...

中央地方踢皮球 建商：罰起造人不合理

桃園市推動土石方管理自治條例修法，首創起造人連帶處罰規定。不少建商代表認為不合理，桃園市不動產開發公會理事長劉守禮直言「...

桃園仙草花海 「酷洛米」來打卡

桃園仙草嘉年華前天在楊梅休閒農業區開幕，一連三周展期，迎來仙草1、2號品種接力開花，會場還引入全球知名IP「酷洛米」打造...

防棋牌社掩護非法 桃園嚴管建物

防堵棋牌社「掛羊頭賣狗肉」，桃園市訂定「桃園市治安顧慮行業登記管理作業要點」，今年9月將棋牌社等業別使用的建物使用類組強...

麻將館緊鄰小學 竹市訂自治條例

各縣市近年屢傳以「休閒活動場館業」登記，假借休閒麻將之名，實則進行賭博之實，新竹市議員林彥甫發現，竹市去年5月迄今多了5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。