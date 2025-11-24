中央地方踢皮球 建商：罰起造人不合理

桃園市推動土石方管理自治條例修法，首創起造人連帶處罰規定。不少建商代表認為不合理，桃園市不動產開發公會理事長劉守禮直言「堅決反對」，開發商已依法付費委託業者清運土方，無法保證承包商行為，「難道要追究殺人犯，還要看刀子是誰賣的嗎？」

劉守禮說，日前全省公會理事長會議，大家對中央與地方互相推責非常不滿，棄土問題已造成嚴重影響，許多工地被迫停工，連社會住宅都無法動工，土方處理價格更是暴漲數倍，有錢都不一定能找到業者處理。

劉守禮認為，開發商合法申請建造、依法繳稅，政府卻無法協助解決問題，這是「無能政府」造成的結果；此次桃園修法雖然罰款金額不高，但這是道理對不對的問題，不應推卸責任、甩鍋給已依法付費的開發商。

「管理土方流向是政府的責任，怎麼會連起造人也要負責？」劉守禮說，罰起造人根本不合理，過去公會向中央反映管理土石方，但中央認為是地方政府權責，若以自治條例規範一定要有配套措施，例如輔導合法化，並訂定落日條款，訂法規沒配套又沒緩衝期並不合理。

桃園一名小型建商負責人也說，罰起造人不合理，他的建設公司發大包，建案全部發給營造公司，營造商是否再發小包運送土方或有無違法，營造商或小包要負責，怎會罰起造人？劉守禮也反映，合法轉運場少且幾乎滿載，造成建築土方無處去，桃園從朱立倫當縣長到現在沒核准或輔導過一家合法，只能往外縣市去，加上現在檢察官查得嚴，帶給營造、運輸和土方場困擾。