防棋牌社掩護非法 桃園嚴管建物

聯合報／ 記者張裕珍／桃園報導

防堵棋牌社「掛羊頭賣狗肉」，桃園市訂定「桃園市治安顧慮行業登記管理作業要點」，今年9月將棋牌社等業別使用的建物使用類組強度提高至D1類組。據經發局追蹤，近月已無新設棋牌社，既有部分仍會持續加強稽查作業。

近年棋牌社、麻將館迭有賭博等非法情事，尤其設在校園周邊恐影響學生學習，今年8月間，中壢警方在某大學商圈附近麻將館查獲賭博，將負責人與多名賭客送辦。類似以合法掩護非法的案件層出不窮，引發民代與家長關切，要求市府加強管理執法。

截至今年10月底統計，桃園市商業登記「棋牌社」共19家，但還有許多棋牌社是以交流協會等社團法人形式成立，警察局實際列管棋牌社家數多達92家。

桃園市經發局指出，桃園市訂有治安顧慮行業登記管理作業要點，除舞廳、酒吧、網咖、電子遊戲場等特殊行業事前審查管理，也納入飲酒店業、按摩業、棋牌社等休閒活動場館加強把關。今年9月也公告將棋牌社建物使用類組提高至D1類組。

經發局商業行政科進一步說明，列為D1類組在登記階段時，就會由消防局以高規格審視現場消防及公共安全設施情形，藉此加強把關，也能提升民眾安全。

由於設立條件趨於嚴格，桃園市近月商業登記未有新設的棋牌社，顯見管理達到一定程度效果；至於是否擬訂自治條例，因憂心可能轉為地下化，發展更為不可控，將會持續評估研議。

