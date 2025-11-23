聽新聞
0:00 / 0:00

麻將館緊鄰小學 竹市訂自治條例

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市去年5月迄今新增5間麻將館，其中1間麻將館開在三民國小旁，距離僅20公尺，民代批評嚴重危及校園周邊安全。圖／市議員林彥甫提供
新竹市去年5月迄今新增5間麻將館，其中1間麻將館開在三民國小旁，距離僅20公尺，民代批評嚴重危及校園周邊安全。圖／市議員林彥甫提供

各縣市近年屢傳以「休閒活動場館業」登記，假借休閒麻將之名，實則進行賭博之實，新竹市議員林彥甫發現，竹市去年5月迄今多了5間麻將館，甚至開在小學旁邊，要求市府執行斷水斷電。竹市產發處回應，現行法令未規範距離學校限制，將訂自治條例強化管理。

林彥甫說，麻將館如雨後春筍般冒出，市府雖在今年6月發布休閒場館業登記管理要點，但開在三民國小旁20公尺的麻將館業者於9月改向經濟部登記為公司，跳過市府審核，登記要點如虛設。另民富國小、光華國中附近也有麻將館，雖違反建築法還被查獲賭博，但裁罰6萬元後仍持續開業。

林彥甫認為，建築法91條已授權市府在業者違法不改善的狀況下，執行「停止使用、斷水斷電」，市府若不做就是瀆職，他不排除向監察院告發。並要求市府盡速修正經營休閒娛樂事業管理自治條例草案送審。

竹市府產發處指出，目前現行法令並無規範麻將館設置地點與學校等的距離限制，校園附近若有開設麻將館可持續營業，但為補強法令的不足，市府已完成「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，並送議會審議。

若麻將場館涉及賭博，將由警方依刑法強力查緝，市府統計，今年迄今共查緝352家次，也迫使10家偽裝桌遊店的違法業者停業，將持續透過法制作業、聯合稽查、列管追蹤、跨機關通報等面向同步強化涉賭及違規場所管理。

延伸閱讀

新北餘土管理不比照桃園 工務局：未列起造人處分對象

麻將館緊鄰國小20公尺 竹市議員：應將違法麻將館斷水斷電

嗶一下能多走10秒！竹市馬路新設「神祕裝置」 網驚呼：全台快跟上

竹市光華國中暴增7班 議員示警明年恐再增6班 校舍近飽和

相關新聞

桃園仙草花海 「酷洛米」來打卡

桃園仙草嘉年華前天在楊梅休閒農業區開幕，一連三周展期，迎來仙草1、2號品種接力開花，會場還引入全球知名IP「酷洛米」打造...

防棋牌社掩護非法 桃園嚴管建物

防堵棋牌社「掛羊頭賣狗肉」，桃園市訂定「桃園市治安顧慮行業登記管理作業要點」，今年9月將棋牌社等業別使用的建物使用類組強...

麻將館緊鄰小學 竹市訂自治條例

各縣市近年屢傳以「休閒活動場館業」登記，假借休閒麻將之名，實則進行賭博之實，新竹市議員林彥甫發現，竹市去年5月迄今多了5...

苗栗市4處花海開箱 市公所臉書粉絲專頁提供定位

農業部農糧署補助「114年2期作稻田轉作景觀作物營造農村花海風貌暨桃竹苗高鐵沿線景觀作物專區計畫」，苗栗市公所公布4處花...

桃園將修土石方管理條例 全國首創起造人連帶處罰 最高罰10萬

桃園推動土石方管理條例修法，原本2019年獲行政院核定，但長達5年未公告。市府表示，前案因中央認為涉及個資與營業秘密法規...

麻將館緊鄰國小20公尺 竹市議員：應將違法麻將館斷水斷電

近年來各縣市都有以「休閒活動場館業」登記，假借休閒麻將之名，實際進行賭博之實。市議員林彥甫指出，從去年五月至今竹市境內又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。