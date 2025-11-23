麻將館緊鄰小學 竹市訂自治條例

各縣市近年屢傳以「休閒活動場館業」登記，假借休閒麻將之名，實則進行賭博之實，新竹市議員林彥甫發現，竹市去年5月迄今多了5間麻將館，甚至開在小學旁邊，要求市府執行斷水斷電。竹市產發處回應，現行法令未規範距離學校限制，將訂自治條例強化管理。

林彥甫說，麻將館如雨後春筍般冒出，市府雖在今年6月發布休閒場館業登記管理要點，但開在三民國小旁20公尺的麻將館業者於9月改向經濟部登記為公司，跳過市府審核，登記要點如虛設。另民富國小、光華國中附近也有麻將館，雖違反建築法還被查獲賭博，但裁罰6萬元後仍持續開業。

林彥甫認為，建築法91條已授權市府在業者違法不改善的狀況下，執行「停止使用、斷水斷電」，市府若不做就是瀆職，他不排除向監察院告發。並要求市府盡速修正經營休閒娛樂事業管理自治條例草案送審。

竹市府產發處指出，目前現行法令並無規範麻將館設置地點與學校等的距離限制，校園附近若有開設麻將館可持續營業，但為補強法令的不足，市府已完成「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，並送議會審議。

若麻將場館涉及賭博，將由警方依刑法強力查緝，市府統計，今年迄今共查緝352家次，也迫使10家偽裝桌遊店的違法業者停業，將持續透過法制作業、聯合稽查、列管追蹤、跨機關通報等面向同步強化涉賭及違規場所管理。