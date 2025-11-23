快訊

武嶺看日出遇意外！19歲女大生騎車自撞護欄 跌落邊坡送醫不治

陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

竹縣府攜手家扶中心辦園遊會 企業義賣獻溫暖

中央社／ 新竹縣23日電

新竹縣政府今天與家扶中心舉辦「2025年冬暖慈幼園遊會」暨社會福利感恩活動，邀各界與扶助家庭共襄盛舉，聚集近百個愛心攤位，透過社區力量為弱勢家庭在歲末增添暖意。

這場園遊會於縣府前廣場舉辦，新竹縣副縣長陳見賢出席致詞指出，竹縣部分偏鄉地區受限於資源取得不易，弱勢家庭在使用社會福利與醫療保健等服務上常面臨困難，縣府近年在多個鄉鎮設立5處社會福利服務中心，讓社會關懷更有效、溫暖地送達每個需要的角落。

竹縣府提供新聞稿表示，今天的園遊會計有99個攤位，包括企業、民間團體及扶助家庭自營攤位，內容涵蓋手作美食、二手物品、DIY體驗與兒童保護宣導等，呈現豐富多元的面貌。

其中，豐邑集團向中央社記者表示，此次透過旗下社區與豐生活社區經營系統，認購約200張、總值新台幣4萬元的「家庭園遊券」，發放給扶助家庭使用，以實際行動支持家扶中心的兒少照顧及家庭扶助計畫。義賣活動所得也全數捐助給竹縣家扶中心。

家扶中心 新竹 弱勢家庭

延伸閱讀

竹縣發表2026消防月曆 憑5張發票可兌換

耶誕歡樂市集12月13日登場 募資挹注竹縣弱勢

全國南區社區環教成果展 環境部政次葉俊宏盼落實淨零綠生活

寶格冰淇淋攜手南台中家扶中心 展開聖誕禮物募集活動

相關新聞

苗栗市4處花海開箱 市公所臉書粉絲專頁提供定位

農業部農糧署補助「114年2期作稻田轉作景觀作物營造農村花海風貌暨桃竹苗高鐵沿線景觀作物專區計畫」，苗栗市公所公布4處花...

桃園將修土石方管理條例 全國首創起造人連帶處罰 最高罰10萬

桃園推動土石方管理條例修法，原本2019年獲行政院核定，但長達5年未公告。市府表示，前案因中央認為涉及個資與營業秘密法規...

麻將館緊鄰國小20公尺 竹市議員：應將違法麻將館斷水斷電

近年來各縣市都有以「休閒活動場館業」登記，假借休閒麻將之名，實際進行賭博之實。市議員林彥甫指出，從去年五月至今竹市境內又...

卑南族建和部落「神鹿與少女」 娜麓灣樂舞劇團帶領觀者穿越神話

原住民族文化園區的娜麓灣樂舞劇團今年全新原創樂舞作品，以台東縣卑南族建和Saliyaliyan部落流傳的「神鹿與少女」傳...

其人其事／張永煬兄弟檔圓父遺願 廚餘變有機肥回饋觀音鄉親

非洲豬瘟威脅台灣，廚餘去化成為全國頭痛問題，桃園面對廚餘去化能從容處理，除了市府的生質能中心外，民間企業泓橋環保科技功不...

同搭藍皮解憂號 卓榮泰、張善政爆共同點「阿公都是台鐵站長」

桃園市長張善政今日下午與行政院長卓榮泰，從台鐵桃園站搭藍皮解憂號前往富岡站，參加富岡鐵道藝術生活節開幕活動。張善政是鐵道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。