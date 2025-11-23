竹縣府攜手家扶中心辦園遊會 企業義賣獻溫暖

新竹縣政府今天與家扶中心舉辦「2025年冬暖慈幼園遊會」暨社會福利感恩活動，邀各界與扶助家庭共襄盛舉，聚集近百個愛心攤位，透過社區力量為弱勢家庭在歲末增添暖意。

這場園遊會於縣府前廣場舉辦，新竹縣副縣長陳見賢出席致詞指出，竹縣部分偏鄉地區受限於資源取得不易，弱勢家庭在使用社會福利與醫療保健等服務上常面臨困難，縣府近年在多個鄉鎮設立5處社會福利服務中心，讓社會關懷更有效、溫暖地送達每個需要的角落。

竹縣府提供新聞稿表示，今天的園遊會計有99個攤位，包括企業、民間團體及扶助家庭自營攤位，內容涵蓋手作美食、二手物品、DIY體驗與兒童保護宣導等，呈現豐富多元的面貌。

其中，豐邑集團向中央社記者表示，此次透過旗下社區與豐生活社區經營系統，認購約200張、總值新台幣4萬元的「家庭園遊券」，發放給扶助家庭使用，以實際行動支持家扶中心的兒少照顧及家庭扶助計畫。義賣活動所得也全數捐助給竹縣家扶中心。