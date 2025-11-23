化解苗栗通學步道推動阻力 縣府研議提供路邊停車配套

苗栗縣政府委託規畫通學廊道10案，地方說明會迭有壓縮停車空間等反對聲音，縣府研議盤點學校周邊停車空間，並提供路邊停車等優惠化解阻力。

縣府推動通學步道，委託規畫苗北地區5案、苗南地區5案，陸續辦理地方說明會，希望先取得共識，再設計提報中央核定，但目前地方說明會，卻迭有不同的聲音，縣府交通工務處指出，反對意見主要以路幅不夠寬，通學步道壓縮停車空間，接送學生尖峰時間，造成交通混亂。

縣長鍾東錦認為車子可以避開學校上課、放學時段改道，但學生通學的路只有一條，安全不能打折扣，過去在苗栗市的案例，一開始也是反對聲音四起，後來民眾習慣，也沒有什麼雜音了，他可以出面協調化解推動通學步道的阻力。

交工處指出，通學步道規畫的10案，將各舉辦2場地方說明會蒐集意見，參考據以辦理會勘，交工處會盤點周邊停車空間，此外，明年路邊停車業務，將由縣府統籌，交工處會研議因通學步道受衝擊的學校鄰居，提供特定時段優惠等配套做法，並加強宣導，讓民眾更加了解通學步道。

另，大湖國小中正路新闢人行道（通學步道）案，國土管理署核定經費1500萬元，大湖鄉公所申請撤案，遭國土署駁回，不過，鄉長黃惠琴認為因為要退縮學校圍牆，沒有學校同意，鄉公所還是沒有辦法執行。

縣府教育處則回應指出，學校調查利用學校側門中正路進出的學生僅有7名，必須大費周章拆除圍牆，雖通學步道完成，還會蓋新的圍牆，但因此會縮短學校操場跑道與圍牆的距離，有安全之虞，學校才會不同意中正路新闢人行道案。