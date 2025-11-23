桃園仙草嘉年華9大「酷洛米」主題裝置穿梭紫色花海

桃園仙草嘉年華已在這周假日揭幕，有三個禮拜的展期，今年種植仙草1、2號品種能接力開花，還引入全球知名IP「酷洛米」打造9個主題裝藝術，花海與北邊約4公里就是富岡鐵道藝術生活節，兩天假日吸引人潮，純樸的客庄因兩大嘉年華熱鬧起來。

市長張善政昨天先後富岡鐵道節、桃園仙草節開幕，仙草節揭幕式還打開巨大禮物盒，全球人氣IP明星「酷洛米」驚喜亮相，引爆全場歡呼。農業局表示，仙草花節結合「酷洛米」打造9大主題裝置藝術，搭配超過4公頃紫色仙草花及波斯菊花海美不勝收；活動同步結合富岡鐵道藝術生活節、楊梅畜產嘉年華，是桃園冬季全新升級也最具魅力的觀光盛典。

農業局說明，仙草花是紫色的，酷洛米也是紫色的，許多遊客專程為酷洛米、仙草花美拍而來，大家看見整片紫色花海，更顯酪洛米的特色。目前仙草1號已經盛開，預計下禮拜仙草2號也將盛開，三個禮拜活動期間，紫色花田、紫色酷洛米，搭配波斯菊花田美不勝收。

農業局長陳冠義說，桃園仙草節今年以酷洛米的紫花音樂會為主軸，全區打造超過9個酷洛米美拍主題裝置藝術，包含「Welcome！紫花小鎮」入口意象，酷洛米搭配粉紫拱門與花田光影，象徵花開迎賓；沿途可見以農廢與金屬材質拼接而成的「酷洛米夢境農光列車」，穿梭於紫花田間。

展場還有「酷洛米魔法月台」，結合草編、花籃與帽飾，重現酷洛米旅途中停靠的浪漫場景。而「仙境時光號」以粉紫車廂為主體，象徵仙草花海綻放的浪漫列車，同時串聯桃園仙草嘉年華、富岡鐵道藝術生活節兩大主題，讓花田化作鐵道的延伸，載著旅人穿越紫色夢境。

9大主題裝置還有「酷洛米野餐時光」，以茶會為靈感，結合花籃、餅乾與果汁瓶等造景，遊客可以與酷洛米、巴庫一起共度甜蜜午後時光；其他像酷洛米慢讀花園、酷洛米花禮、酷洛米夢幻花影、嘟嘟小火車等都是不可錯過的美拍焦點。