苗栗市4處花海開箱 市公所臉書粉絲專頁提供定位

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所公布4處花海正美麗，臉書粉絲專頁有定位及路線規畫供賞花參考。記者范榮達／攝影
農業部農糧署補助「114年2期作稻田轉作景觀作物營造農村花海風貌暨桃竹苗高鐵沿線景觀作物專區計畫」，苗栗市公所公布4處花海正美麗，臉書粉絲專頁有定位及路線規畫供賞花參考。

苗栗市公所臉書粉絲專頁公布4處花田，包括聯合大學八甲水塘公園、鐵道自行車路段間的杭菊園，杭菊進入盛開期，並陸續採收中，11月29日前為最佳賞花期，

聯大南路（苗28-1）中段旁的花田，波斯菊、向日葵、杭菊交織出的田園花景，陸續綻放中；聯大八甲茶園旁小徑的大波斯花海，粉紅花色夢幻，適合漫步拍照；嘉盛里為公路686巷花海，黃波斯與大波斯交錯，美不勝收。

市公所提醒民眾賞花，共同維護優美花海，切勿摘花踏花，一起守護園主辛勤栽培的成果，市公所在維新里原B區示範農場及周邊農地也將種植花海，預計在農曆年間盛開，請鄉親期待。

