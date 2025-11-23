快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

老師難為／行政訴訟撤銷性騷懲處 教性平課要建安全框架

桃園將修土石方管理條例 全國首創起造人連帶處罰 最高罰10萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園2019年曾推動土石方管理條例修法，桃園市議員舒翠玲質疑，當時法條其實已獲行政院核定，前市府卻以行政院秘書長及內政部「早前」的函文稱有適法性及技術問題，因此並未公告；此外，行政院對外發函，應該是「行政院 函」，卻出現「行政院秘書長 函」的函文，也令人不解。記者朱冠諭／攝影
桃園2019年曾推動土石方管理條例修法，桃園市議員舒翠玲質疑，當時法條其實已獲行政院核定，前市府卻以行政院秘書長及內政部「早前」的函文稱有適法性及技術問題，因此並未公告；此外，行政院對外發函，應該是「行政院 函」，卻出現「行政院秘書長 函」的函文，也令人不解。記者朱冠諭／攝影

桃園推動土石方管理條例修法，原本2019年獲行政院核定，但長達5年未公告。市府表示，前案因中央認為涉及個資與營業秘密法規疑慮才未公告，近日已重新提送草案到議會，此次修法將納入電子聯單制度、載運車輛需加裝GPS設備、增列去化管道收容處理場所，另新增起造人連帶處罰規定，未履行者最高可罰10萬元，且可按次處罰。

都發局表示，2019年市議會通過修正條文後，部分內容因行政院及內政部提出適法性疑義，可能與個人資料保護法及營業秘密法等法規牴觸，前市府考量依法行政與避免爭議，決定不予公告施行；今年6月議會審查時因尚未完整釐清2019年修法未公告的緣由，決議退回。

市府11月再次將修正草案提送議會臨時會審議，此次修法方向包括導入「電子聯單」制度，以數位化方式取代傳統紙本，結合資訊系統即時掌握運輸流向；增列收容處理場所後端產出物如再利用料、再生骨材等的申報及管制規定，避免產出物流入不法棄置管道；要求載運車輛裝設GPS等具追蹤流向功能設備並維持正常運作，與中央政策銜接；納管公共工程土石方計畫，明確強化公共工程土方管理機制。

此外新增起造人連帶處罰規定，都發局長江南志表示，此為全國首創作法，過去廢清法雖有刑責，但通常僅針對末端的「亂倒行為人」如司機或業者，本次修法將起造人納入連帶清除、改善義務，未履行者最高可罰10萬元，且可按次處罰。

江南志指出，未來建管處將先依自治條例裁罰起造人並勒令限期清除，必要時勒令停工，同時移請環保機關依廢清法加重處分，形成一套從工地管理到環保裁罰的完整責任鏈，嚇阻力比單純依廢清法更強。

議員舒翠玲表示，桃園市修法方向已將目前所見違規樣態全數納管，新增起造人罰則更能有效約束營建廢棄物棄置問題。不過她建議，與其要求出土端及末端土資場用手機拍攝砂石車出入場照片上傳，應改採24小時監視系統直接上網備份，既可避免照片造假、減少人工成本及時間，也避免因拍照導致車輛停留過久阻塞交通。

議員許家睿表示，桃園市屢傳盜土回填廢棄物等弊案爭議，突顯現行法規規範不足，既然市府已將土石方管理條例送至議會，期盼能盡速通過、強化管制。

桃園再次推動土石方管理條例修法，此次新增起造人連帶處罰規定，未履行者最高可罰10萬元，且可按次處罰。圖／桃園市建管處提供
桃園再次推動土石方管理條例修法，此次新增起造人連帶處罰規定，未履行者最高可罰10萬元，且可按次處罰。圖／桃園市建管處提供

修法 公共工程 行政院

延伸閱讀

千人分食！大溪豆干節假日巨豆腐、豆粕黑蛋糕、豆漿BAR 歡迎來分享

桃園恐怖情人持鋸齒刀割喉...女滴血全裸衝超商獲救 檢起訴

民進黨2026桃園市長派誰？陳學聖：不管換誰都是同一套

讚張善政默默奪治理獎 陳學聖反諷高雄市政風格只有作秀

相關新聞

同搭藍皮解憂號 卓榮泰、張善政爆共同點「阿公都是台鐵站長」

桃園市長張善政今日下午與行政院長卓榮泰，從台鐵桃園站搭藍皮解憂號前往富岡站，參加富岡鐵道藝術生活節開幕活動。張善政是鐵道...

桃園將修土石方管理條例 全國首創起造人連帶處罰 最高罰10萬

桃園推動土石方管理條例修法，原本2019年獲行政院核定，但長達5年未公告。市府表示，前案因中央認為涉及個資與營業秘密法規...

麻將館緊鄰國小20公尺 竹市議員：應將違法麻將館斷水斷電

近年來各縣市都有以「休閒活動場館業」登記，假借休閒麻將之名，實際進行賭博之實。市議員林彥甫指出，從去年五月至今竹市境內又...

卑南族建和部落「神鹿與少女」 娜麓灣樂舞劇團帶領觀者穿越神話

原住民族文化園區的娜麓灣樂舞劇團今年全新原創樂舞作品，以台東縣卑南族建和Saliyaliyan部落流傳的「神鹿與少女」傳...

其人其事／張永煬兄弟檔圓父遺願 廚餘變有機肥回饋觀音鄉親

非洲豬瘟威脅台灣，廚餘去化成為全國頭痛問題，桃園面對廚餘去化能從容處理，除了市府的生質能中心外，民間企業泓橋環保科技功不...

廖志坤文教基金會獎助學金創新高 中港溪83名學子受惠

廖志坤文教基金會今天頒發獎助學金，持續幫助頭份、三灣及南庄等地清寒學子，今年共83名學生獲獎，上午在頭份市建國國中舉辦清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。