桃園將修土石方管理條例 全國首創起造人連帶處罰 最高罰10萬

桃園推動土石方管理條例修法，原本2019年獲行政院核定，但長達5年未公告。市府表示，前案因中央認為涉及個資與營業秘密法規疑慮才未公告，近日已重新提送草案到議會，此次修法將納入電子聯單制度、載運車輛需加裝GPS設備、增列去化管道收容處理場所，另新增起造人連帶處罰規定，未履行者最高可罰10萬元，且可按次處罰。

都發局表示，2019年市議會通過修正條文後，部分內容因行政院及內政部提出適法性疑義，可能與個人資料保護法及營業秘密法等法規牴觸，前市府考量依法行政與避免爭議，決定不予公告施行；今年6月議會審查時因尚未完整釐清2019年修法未公告的緣由，決議退回。

市府11月再次將修正草案提送議會臨時會審議，此次修法方向包括導入「電子聯單」制度，以數位化方式取代傳統紙本，結合資訊系統即時掌握運輸流向；增列收容處理場所後端產出物如再利用料、再生骨材等的申報及管制規定，避免產出物流入不法棄置管道；要求載運車輛裝設GPS等具追蹤流向功能設備並維持正常運作，與中央政策銜接；納管公共工程土石方計畫，明確強化公共工程土方管理機制。

此外新增起造人連帶處罰規定，都發局長江南志表示，此為全國首創作法，過去廢清法雖有刑責，但通常僅針對末端的「亂倒行為人」如司機或業者，本次修法將起造人納入連帶清除、改善義務，未履行者最高可罰10萬元，且可按次處罰。

江南志指出，未來建管處將先依自治條例裁罰起造人並勒令限期清除，必要時勒令停工，同時移請環保機關依廢清法加重處分，形成一套從工地管理到環保裁罰的完整責任鏈，嚇阻力比單純依廢清法更強。

議員舒翠玲表示，桃園市修法方向已將目前所見違規樣態全數納管，新增起造人罰則更能有效約束營建廢棄物棄置問題。不過她建議，與其要求出土端及末端土資場用手機拍攝砂石車出入場照片上傳，應改採24小時監視系統直接上網備份，既可避免照片造假、減少人工成本及時間，也避免因拍照導致車輛停留過久阻塞交通。