麻將館緊鄰國小20公尺 竹市議員：應將違法麻將館斷水斷電

近年來各縣市都有以「休閒活動場館業」登記，假借休閒麻將之名，實際進行賭博之實。市議員林彥甫指出，從去年五月至今竹市境內又新增五間麻將館，其中一間麻將館甚至開設在三民國小正隔壁，嚴重危及校園周邊安全，市府應執行最嚴厲處分，仿照其他縣市依「建築法」將違法麻將館斷水斷電。

新竹市府回應，對涉賭及違規營業場所嚴格查緝，已從法制作業、聯合稽查、列管追蹤、跨機關通報等面向同步強化管理。

林彥甫說，麻將館如雨後春筍般冒出，市府雖在今年六月發布休閒場館業登記管理要點，但開設在三民國小正隔壁的麻將館，業者於九月改向經濟部登記為公司，完全跳過市府審核，讓登記要點形同虛設。

林彥甫指出，另兩間麻將館鄰近民富國小、光華國中，距離皆不到 100 公尺，且兩間都違法建築法73條使用目的，市府都發處僅在六月裁罰業者6萬元後就無下文，甚至其中一間警察辛勤執法，抓到違法賭博，但違法業者至今卻依然開業，讓竹市公權力蕩然無存。

林彥甫表示，「建築法」 91條已明確授權市府可以在業者違法不改善的狀況下，執行「停止使用、斷水斷電」，市府若不做就是瀆職，他不排除向監察院告發。另外，市府應盡速將修正後的經營休閒娛樂事業管理自治條例草案，在下次臨時會送交議會審議，不要拖延立法時程、放任業者逍遙法外。

市府指出，為補強現行法令對此類場所管理不足，市府已完成「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，並於今年8月送新竹市議會審議。同時，亦同步加密聯合稽查、列管追蹤與跨局處通報，全面強化涉賭及違規場所管理。