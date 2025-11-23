快訊

今晨新竹關西13.6度！把握好天氣 北台明晚變天轉雨降溫

范冰冰奪金馬影后哭到眼腫！6天前就拿到簽證但仍無法來台 李安連線送祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

麻將館緊鄰國小20公尺 竹市議員：應將違法麻將館斷水斷電

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市議員林彥甫指出，從去年五月至今竹市境內又新增五間麻將館，其中一間麻將館甚至開設在三民國小正隔壁，距離僅 20 公尺，嚴重危及校園周邊安全。圖／林彥甫提供
市議員林彥甫指出，從去年五月至今竹市境內又新增五間麻將館，其中一間麻將館甚至開設在三民國小正隔壁，距離僅 20 公尺，嚴重危及校園周邊安全。圖／林彥甫提供

近年來各縣市都有以「休閒活動場館業」登記，假借休閒麻將之名，實際進行賭博之實。市議員林彥甫指出，從去年五月至今竹市境內又新增五間麻將館，其中一間麻將館甚至開設在三民國小正隔壁，嚴重危及校園周邊安全，市府應執行最嚴厲處分，仿照其他縣市依「建築法」將違法麻將館斷水斷電。

新竹市府回應，對涉賭及違規營業場所嚴格查緝，已從法制作業、聯合稽查、列管追蹤、跨機關通報等面向同步強化管理。

林彥甫說，麻將館如雨後春筍般冒出，市府雖在今年六月發布休閒場館業登記管理要點，但開設在三民國小正隔壁的麻將館，業者於九月改向經濟部登記為公司，完全跳過市府審核，讓登記要點形同虛設。　

林彥甫指出，另兩間麻將館鄰近民富國小、光華國中，距離皆不到 100 公尺，且兩間都違法建築法73條使用目的，市府都發處僅在六月裁罰業者6萬元後就無下文，甚至其中一間警察辛勤執法，抓到違法賭博，但違法業者至今卻依然開業，讓竹市公權力蕩然無存。　

林彥甫表示，「建築法」 91條已明確授權市府可以在業者違法不改善的狀況下，執行「停止使用、斷水斷電」，市府若不做就是瀆職，他不排除向監察院告發。另外，市府應盡速將修正後的經營休閒娛樂事業管理自治條例草案，在下次臨時會送交議會審議，不要拖延立法時程、放任業者逍遙法外。

市府指出，為補強現行法令對此類場所管理不足，市府已完成「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，並於今年8月送新竹市議會審議。同時，亦同步加密聯合稽查、列管追蹤與跨局處通報，全面強化涉賭及違規場所管理。

市府指出，部分業者以「休閒活動場館業」登記卻實際經營麻將館，若涉及賭博將由警方依「刑法」強力查緝。113至114年度市府已完成352家次稽查與臨檢，促使10家偽裝桌遊店歇業，並持續列管；另查辦涉賭4件案件均已停止受理商登變更，避免規避管理。

市議員林彥甫指出，從去年五月至今竹市境內又新增五間麻將館，其中一間麻將館甚至開設在三民國小正隔壁，距離僅 20 公尺，嚴重危及校園周邊安全。圖／林彥甫提供
市議員林彥甫指出，從去年五月至今竹市境內又新增五間麻將館，其中一間麻將館甚至開設在三民國小正隔壁，距離僅 20 公尺，嚴重危及校園周邊安全。圖／林彥甫提供

延伸閱讀

影／竹市青青草原步道破、雜草高 議員批香山的公園維護差

嗶一下能多走10秒！竹市馬路新設「神祕裝置」 網驚呼：全台快跟上

竹市光華國中暴增7班 議員示警明年恐再增6班 校舍近飽和

新竹棒球場修繕進度引熱議 竹市朝野看法不一

相關新聞

同搭藍皮解憂號 卓榮泰、張善政爆共同點「阿公都是台鐵站長」

桃園市長張善政今日下午與行政院長卓榮泰，從台鐵桃園站搭藍皮解憂號前往富岡站，參加富岡鐵道藝術生活節開幕活動。張善政是鐵道...

麻將館緊鄰國小20公尺 竹市議員：應將違法麻將館斷水斷電

近年來各縣市都有以「休閒活動場館業」登記，假借休閒麻將之名，實際進行賭博之實。市議員林彥甫指出，從去年五月至今竹市境內又...

卑南族建和部落「神鹿與少女」 娜麓灣樂舞劇團帶領觀者穿越神話

原住民族文化園區的娜麓灣樂舞劇團今年全新原創樂舞作品，以台東縣卑南族建和Saliyaliyan部落流傳的「神鹿與少女」傳...

其人其事／張永煬兄弟檔圓父遺願 廚餘變有機肥回饋觀音鄉親

非洲豬瘟威脅台灣，廚餘去化成為全國頭痛問題，桃園面對廚餘去化能從容處理，除了市府的生質能中心外，民間企業泓橋環保科技功不...

廖志坤文教基金會獎助學金創新高 中港溪83名學子受惠

廖志坤文教基金會今天頒發獎助學金，持續幫助頭份、三灣及南庄等地清寒學子，今年共83名學生獲獎，上午在頭份市建國國中舉辦清...

千人分食！大溪豆干節假日巨豆腐、豆粕黑蛋糕、豆漿BAR 歡迎來分享

桃園大溪豆干節今明兩天在木生活館有大型活動，以「大溪豆干x植感生活」為主題，現場布置巨型香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕，可供千人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。