卑南族建和部落「神鹿與少女」 娜麓灣樂舞劇團帶領觀者穿越神話

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
原住民族文化園區的娜麓灣樂舞劇團今年全新原創樂舞作品，以台東縣卑南族建和部落流傳的「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演和部落集體記憶，帶領觀眾穿越神話、走入文化發源地。記者劉星君／攝影
原住民族文化園區的娜麓灣樂舞劇團今年全新原創樂舞作品，以台東縣卑南族建和Saliyaliyan部落流傳的「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演和部落集體記憶，創作「Saliyaliyan－印象Kasavakan」，帶領觀眾穿越神話、走入文化發源地。

原住民族委員會原住民族文化發展中心指出，昨首演場邀請台東建和部落傳統領袖、族人們觀賞，族人們坐在台下觀看，不時跟著傳統歌謠哼唱著。

此次創作以建和Kasavakan部落歷經7次遷徙的第7個落腳地「Saliyaliyan（地名）」為背景，由部落耆老口述傳說、青年族人參與共創，與專業編導團隊轉化為當代表演形式，描述神鹿與公主的淒美的愛情故事。演出融合傳統樂舞與現代表現語彙，運用肢體與聲音語言，引領觀眾穿越神話與記憶，重返族人文化與情感起點。

文發中心副主任簡明雄說，演出「Saliyaliyan－印象Kasavakan」不僅是文化展演，是與部落合作，找回記憶中地景與情感。希望觀眾看見的不只是傳說，而是族人記憶與生命感的現場，原住民族文化持續流動、再生的力量。

原住民族文化園區的歌舞館啟用後，打造原住民族樂舞創作與展演平台，娜麓灣樂舞劇團將持續根植部落文化、以樂舞為筆，記錄並演繹更多族人故事，透過國內外合作拓展原住民族文化的當代表達與國際視野。

文發中心邀請民眾走進台灣原住民族文化園區、走進歌舞館，透過樂舞，看見、聽見並感受原住民族文化的深度與多樣。

娜麓灣團員們演出後合影。記者劉星君／攝影
