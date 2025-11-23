快訊

其人其事／張永煬兄弟檔圓父遺願 廚餘變有機肥回饋觀音鄉親

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
泓橋科技董事長張永煬（右三）與執行長張永褀（右一）牢記先父叮囑，運用所長發展對地方有利的事業，至今依然免費提供觀音農民所需肥料。圖／張永煬提供
非洲豬瘟威脅台灣，廚餘去化成為全國頭痛問題，桃園面對廚餘去化能從容處理，除了市府的生質能中心外，民間企業泓橋環保科技功不可沒；泓橋董事長張永煬兄弟檔出身桃園觀音，各有專長，因父親遺願攜手合作，還暖心回饋觀音鄉親，讓地方津津樂道。

泓橋環保科技坐落在桃園觀音，由張永煬、張永祺、張永輝兄弟創建，父親雖然是公務員，不過仍利用時間帶著孩子耕種。長大後，哥哥永煬專精商業財稅，弟弟永祺則投身生物科技，但因為父親遺願，原本走在不同道路的3人又交會在一起。

張永煬表示，父親生前常感嘆觀音土壤貧瘠，只適合種地瓜等經濟價值不高的作物，若想提高產量或改種其他作物，購買肥料又不敷成本。他生前曾囑咐，若有能力一定要協助觀音改變農業與教育，而泓橋就是致力將廚餘變成有機肥的公司。

因為父親遺願，張永煬、張永祺2兄弟花了18年時間研發技術，終於找到高成效酵素，不僅能快速分解廚餘臭味，還能把廚餘轉化為有機肥料與營養液，用於農作物增肥與投餵禽畜。

泓橋長年免費提供觀音農民肥料，也成立獎學金，鼓勵在地學子向上。這次非洲豬瘟疫情爆發，泓橋協助政府去化廚餘受到關注。張永煬說，經營公司遠不如外界想得容易，公司至今未見獲利，即使有政府補助，協助去化廚餘仍不敷成本，如果透過科技轉化廚餘成可利用資源，防疫一定能做更好。

