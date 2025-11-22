竹縣發表2026消防月曆 憑5張發票可兌換
竹縣消防局今天發表2026年消防形象宣導月曆表示，明天起可至縣內15個消防分隊，以5張發票兌換1份、每人限兌換2份，共限量3500份，發票將捐竹縣弱勢團體或機構。
新竹縣消防局今天於遠東百貨竹北店舉辦2026年消防形象宣導月曆，現場由消防員示範高空垂降及斜降、擔架繩索救援、救護處置、破壞器材切割等項目，讓民眾更深入了解消防救災工作。
副縣長陳見賢出席致詞表示，在消防形象宣導月曆中，每名消防員肌肉上的線條，都是為工作而努力健身的累積，也盼民眾能體會消防工作的辛苦，珍惜急救資源。
新竹縣消防局透過文字表示，月曆主角各具特色，在攝影師鏡頭下呈現，展現「型」與「美」，月曆內容也搭配各種防災宣導，充實民眾消防常識。
消防局指出，明天上午8時30分起於消防局竹北、竹東、新埔、湖口、山崎、關西、寶山、芎林、高鐵、二重、新工分隊、新豐、北埔、尖石、五峰等15個分隊，共提供3500份月曆，民眾可憑114年11月至12月的紙本發票5張兌換月曆1份，每人限兌換2份，兌換完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言