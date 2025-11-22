桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典 沙琪瑪、白米大神豬拚吸睛
桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典今圓滿落幕，一連5天的系列活動不僅延續燃放水燈、齋天酬神、敬地府等傳統科儀，也融入書法、繪畫寫生等現代創作藝術，展現宗教與藝文結合成果。值得一提的是，祭拜用的大神豬分別是上萬顆沙琪瑪與600斤白米組成，十分吸睛。
慈護宮主委簡征潭表示，沙琪瑪是滿族代表性的食物，具有獨特風味，深受民眾喜愛，基於秉持媽祖慈愛眾生精神與保護動物觀念，廟方今年特別向義美公司採購16200個沙琪瑪，組成270公斤大神豬。
圓醮主委林建龍提供壽司米組成重達600斤的大神豬，強調慶典除了祈求合境平安外，更象徵對天地祖先與眾神明的感恩敬意，同時也展現宮廟凝聚地方信仰、促進民眾團結的精神。
系列活動今天進入尾聲，不少信眾熱情參與。簡征潭說，沙琪瑪神豬將循傳統，拜拜後普施分食，讓大家能吃得安心
