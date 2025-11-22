快訊

金馬紅毯／捲偷情簡廷芮風波 王品澔首露面「全黑現身」心情寫臉上

已售出145萬顆！這款胃炎藥傳安全疑慮 食藥署下令回收

TWICE彩排音漏出現「超大驚喜」 子瑜一開口粉絲場外全聽哭

桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典 沙琪瑪、白米大神豬拚吸睛

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典今圓滿落幕，活動期間，現場重達600斤的白米大神豬十分吸睛，與另外一處由上萬顆沙琪瑪組成的大神豬有得比。圖／桃園護宮提供
桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典今圓滿落幕，活動期間，現場重達600斤的白米大神豬十分吸睛，與另外一處由上萬顆沙琪瑪組成的大神豬有得比。圖／桃園護宮提供

桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典今圓滿落幕，一連5天的系列活動不僅延續燃放水燈、齋天酬神、敬地府等傳統科儀，也融入書法、繪畫寫生等現代創作藝術，展現宗教與藝文結合成果。值得一提的是，祭拜用的大神分別是上萬顆沙琪瑪與600斤白米組成，十分吸睛。

慈護宮主委簡征潭表示，沙琪瑪是滿族代表性的食物，具有獨特風味，深受民眾喜愛，基於秉持媽祖慈愛眾生精神與保護動物觀念，廟方今年特別向義美公司採購16200個沙琪瑪，組成270公斤大神豬。

圓醮主委林建龍提供壽司米組成重達600斤的大神豬，強調慶典除了祈求合境平安外，更象徵對天地祖先與眾神明的感恩敬意，同時也展現宮廟凝聚地方信仰、促進民眾團結的精神。

系列活動今天進入尾聲，不少信眾熱情參與。簡征潭說，沙琪瑪神豬將循傳統，拜拜後普施分食，讓大家能吃得安心

桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典今圓滿落幕，活動期間，現場重達600斤的白米大神豬十分吸睛，與另外一支由上萬顆沙琪瑪組成的大神豬有得比。圖／桃園護宮提供
桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典今圓滿落幕，活動期間，現場重達600斤的白米大神豬十分吸睛，與另外一支由上萬顆沙琪瑪組成的大神豬有得比。圖／桃園護宮提供

信仰 白米

延伸閱讀

屏東大潮祭系列活動 來看大力士推輪胎、拉卡車

慈護宮「桃園媽」今起遶境祈福 3天走遍桃園15街庄

台南「萬事起頭南」開跑 讓台語重新回到日常

暴瘦到重生！TANK赴中國心臟移植手術滿一年　近況曝光

相關新聞

廖志坤文教基金會獎助學金創新高 中港溪83名學子受惠

廖志坤文教基金會今天頒發獎助學金，持續幫助頭份、三灣及南庄等地清寒學子，今年共83名學生獲獎，上午在頭份市建國國中舉辦清...

千人分食！大溪豆干節假日巨豆腐、豆粕黑蛋糕、豆漿BAR 歡迎來分享

桃園大溪豆干節今明兩天在木生活館有大型活動，以「大溪豆干x植感生活」為主題，現場布置巨型香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕，可供千人...

影／竹市青青草原步道破、雜草高 議員批香山的公園維護差

新竹市明年起統籌分配款增加，竹市議員廖子齊質詢時表示，市府過去常以「沒有經費」為由，遲遲無法改善香山的基礎建設，如今財政...

司馬限林道11月27日起將封閉施工16天 雪管處：往雪見遊客請改道

雪霸國家公園管理處11月27日（周四）至12月12日（周五），每日上午8點至下午6點將進行道路施工，屆時將全面封閉道路，...

垃圾曾占軍用地！大安掩埋場爭議多 桃市府斥2.4億改建

桃園市八德區大安垃圾掩埋場爭議不斷，不僅露天垃圾臭味隨風飄散，過去還發生過火警、越界占用軍方土地等情，市府為改善情況，打...

苗栗縣長：明年學校午餐提高補助到30元

苗栗縣長鍾東錦宣布全縣國中小與縣立高中營養午餐費用上限115學年起調高到60元，其中30元由縣府補助，指政策對學生有利，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。