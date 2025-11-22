廖志坤文教基金會獎助學金創新高 中港溪83名學子受惠

廖志坤文教基金會今天頒發獎助學金，持續幫助頭份、三灣及南庄等地清寒學子，今年共83名學生獲獎，上午在頭份市建國國中舉辦清寒績優獎助學金頒獎典禮，縣長鍾東錦也到場，他感謝基金會多年來默默陪伴許多清寒與弱勢的孩子，鼓勵學子未來能進入理想學校，並培養解決困難的能力。

聯合報前記者廖志坤1996年在前往南庄採訪途中，不幸車禍離世；為延續他生前關懷地方及教育的心願，他的母親張秋子女士忍著喪子之痛，捐出250萬元成立「廖志坤文教基金會」，用這份愛長久扶持中港溪地區的國中、高中與大學生。

今年83名學生獲得獎助學金，總金額約134萬元，其中包括國中25人，每人5000元；高中19人、大學13人，每人1萬元；拔尖組與圓夢組共5人獲得傑出獎學金，另有21人領取關懷扶助金，總計26人，每人在1年的期間裡，每月可領2000元。

前縣長徐耀昌多年來都擔任廖志坤基金會董事長，鍾東錦今年首度到場為學子加油打氣，並頒發新任董事聘書，他感謝基金會成員為苗栗學子付出愛心與用心，會中並鼓勵學子面對困境也要勇敢向上。

鍾東錦分享說，自己除捐助100萬元，並募資500萬元，總計600萬元作為獎助學金，以拔尖、扶弱並進方式希望讓更多學生越來越努力，且苗栗縣有許多民間單位也會頒發獎助學金幫助苗栗學子，廖志坤文教基金會長期投入，在各界支持下讓孩子們在求學路上多了一份助力。他期勉獲獎學生要以課業為重，參加社團培養才藝也很重要，至於會考成績要各校校長展現辦學及教學功力，校長責任重、事務多，但縣府會做為強力後盾，一定全力支持教育發展。