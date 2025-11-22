桃消復旦分隊：中低收入戶熱水器遷移、更換補助明年元旦開跑

復旦分隊特別於「愛老惜幼全民健走活動」活動現場設置防災宣導攤位。圖：復旦分隊提供

隨著冬季來臨，氣溫逐漸下降，市民使用暖氣與爐火的頻率增加。為提升民眾防火防災意識並預防一氧化碳中毒事故發生，桃園市平鎮區公所今（22）日於新勢國小舉辦「愛老惜幼全民健走活動」，活動結合健康、公益與安全宣導，吸引許多民眾闔家攜老扶幼熱情參與，現場洋溢著溫馨與活力。消防局第四大隊復旦分隊特別於活動現場設置防災宣導攤位，透過遊戲互動及問答抽獎等方式，向民眾宣導防範一氧化碳中毒與居家防火防災的重要觀念。

復旦分隊透過遊戲互動及問答抽獎等方式，向民眾宣導防範一氧化碳中毒與居家防火防災的重要觀念。圖：復旦分隊提供

復旦分隊表示，消防人員在現場以生活化的案例說明，提醒民眾「熱水器裝對地方、保持通風最重要」，確保居家使用安全無虞。除防範一氧化碳中毒外，現場宣導內容亦涵蓋用火用電安全、爆竹煙火施放注意事項、桶裝液化石油氣使用安全、自宅避難逃生規劃及住宅用火災警報器設置等各項實用防災知識。

復旦分隊向民眾宣導各項實用防災知識。圖：復旦分隊提供

復旦分隊強調，將持續與區公所、社區及各團體合作，深入市集、社區及各類公共活動場合，以寓教於樂的方式推動防災教育，讓「防災與安全」成為民眾的生活日常。

復旦分隊提醒，自明（115）年元旦起，中低收入戶可申請燃氣熱水器遷移或更換補助，每戶最高補助1萬2000元；一般戶補助將於3月1日開放申請。消防局呼籲民眾踴躍向轄內消防分隊洽詢，及早改善居家熱水器使用環境，共同守護家人健康與居家安全。

