千人分食！大溪豆干節假日巨豆腐、豆粕黑蛋糕、豆漿BAR 歡迎來分享
桃園大溪豆干節今明兩天在木生活館有大型活動，以「大溪豆干x植感生活」為主題，現場布置巨型香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕，可供千人分食一起兜福氣；另外有千人豆漿BAR暢飲，香濃滑順的現煮豆漿邀遊客一同舉杯，為豆干節乾杯。
觀旅局表示，今天下午2點大溪豆干節開幕，以「黑白豆福」為主題，重現傳統製豆工序；職人們現場以古法製作白嫩豆腐，並以香嫩白豆腐與豆粕黑蛋糕象徵福氣與豐收，呼應大溪「吃豆兜福」的古禮，全場分食祈安，傳遞在地祝福。現場還設有手作體驗區，免費報名陀螺童玩、植物缸小學堂。
明天（周日）下午2點起，在大溪木生活館，舉行千人豆漿BAR豆漿暢飲，遊客在下午2點前至豆樂風格市集攤位消費不限金額，4點前可憑杯暢飲新鮮豆漿，限量1000份排隊領取，送完為止。周日還有豆干黑皮屋、豆皮手作體驗等，每場限10人。
觀旅局說明，今年特別邀請楊梅富岡出身、K-POP女團i-DLE成員葉舒華，出任桃園觀光大使，歡迎大家跟著她的腳步，走訪大溪老街，在紅磚街屋拍下自己的桃園感性照片，分享於個人社群平台上，可以在22、23日上午10點至下午5點，至服務台兌換植感桃園禮品及舒華小卡各1分，每日限量100份。
大溪因清澈水源與精湛製豆工藝聞名全台，自1951年起桃園市豆腐公會結合會員力量，開始辦大溪豆干節。2015年起市政府結合地方產業與文化資源，擴大豆干節的規模，今年活動主題融入「植感桃園」，包括場地風格，將大溪豆干節打造為最具質感的活動。
