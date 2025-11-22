快訊

修杰楷閃兵風暴後首露面！梧桐妹從後擁抱「愛你」沒白疼

最常被說不合群！「3星座」性格特立獨行 總活在自己節奏裡

聽新聞
0:00 / 0:00

千人分食！大溪豆干節假日巨豆腐、豆粕黑蛋糕、豆漿BAR 歡迎來分享

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪豆干節今明兩天假日有大型的活動，圖為上周豆干宴精緻美食。圖／觀旅局提供
大溪豆干節今明兩天假日有大型的活動，圖為上周豆干宴精緻美食。圖／觀旅局提供

桃園大溪豆干節今明兩天在木生活館有大型活動，以「大溪豆干x植感生活」為主題，現場布置巨型香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕，可供千人分食一起兜福氣；另外有千人豆漿BAR暢飲，香濃滑順的現煮豆漿邀遊客一同舉杯，為豆干節乾杯。

觀旅局表示，今天下午2點大溪豆干節開幕，以「黑白豆福」為主題，重現傳統製豆工序；職人們現場以古法製作白嫩豆腐，並以香嫩白豆腐與豆粕黑蛋糕象徵福氣與豐收，呼應大溪「吃豆兜福」的古禮，全場分食祈安，傳遞在地祝福。現場還設有手作體驗區，免費報名陀螺童玩、植物缸小學堂。

明天（周日）下午2點起，在大溪木生活館，舉行千人豆漿BAR豆漿暢飲，遊客在下午2點前至豆樂風格市集攤位消費不限金額，4點前可憑杯暢飲新鮮豆漿，限量1000份排隊領取，送完為止。周日還有豆干黑皮屋、豆皮手作體驗等，每場限10人。

觀旅局說明，今年特別邀請楊梅富岡出身、K-POP女團i-DLE成員葉舒華，出任桃園觀光大使，歡迎大家跟著她的腳步，走訪大溪老街，在紅磚街屋拍下自己的桃園感性照片，分享於個人社群平台上，可以在22、23日上午10點至下午5點，至服務台兌換植感桃園禮品及舒華小卡各1分，每日限量100份。

大溪因清澈水源與精湛製豆工藝聞名全台，自1951年起桃園市豆腐公會結合會員力量，開始辦大溪豆干節。2015年起市政府結合地方產業與文化資源，擴大豆干節的規模，今年活動主題融入「植感桃園」，包括場地風格，將大溪豆干節打造為最具質感的活動。

大溪豆干節今天下午比照過去推出巨型豆腐，另外還新設計的豆粕黑蛋糕，圖為2023年的巨型豆腐。圖／觀旅局提供
大溪豆干節今天下午比照過去推出巨型豆腐，另外還新設計的豆粕黑蛋糕，圖為2023年的巨型豆腐。圖／觀旅局提供

桃園 大溪豆干 豆漿

延伸閱讀

民進黨2026桃園市長派誰？陳學聖：不管換誰都是同一套

台北人最愛的早餐店！台北必吃人氣豆漿店推薦

三星座人善被人欺！處女刀子嘴豆腐心、第一名臉皮太薄難拒絕

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

相關新聞

千人分食！大溪豆干節假日巨豆腐、豆粕黑蛋糕、豆漿BAR 歡迎來分享

桃園大溪豆干節今明兩天在木生活館有大型活動，以「大溪豆干x植感生活」為主題，現場布置巨型香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕，可供千人...

影／竹市青青草原步道破、雜草高 議員批香山的公園維護差

新竹市明年起統籌分配款增加，竹市議員廖子齊質詢時表示，市府過去常以「沒有經費」為由，遲遲無法改善香山的基礎建設，如今財政...

司馬限林道11月27日起將封閉施工16天 雪管處：往雪見遊客請改道

雪霸國家公園管理處11月27日（周四）至12月12日（周五），每日上午8點至下午6點將進行道路施工，屆時將全面封閉道路，...

垃圾曾占軍用地！大安掩埋場爭議多 桃市府斥2.4億改建

桃園市八德區大安垃圾掩埋場爭議不斷，不僅露天垃圾臭味隨風飄散，過去還發生過火警、越界占用軍方土地等情，市府為改善情況，打...

苗栗縣長：明年學校午餐提高補助到30元

苗栗縣長鍾東錦宣布全縣國中小與縣立高中營養午餐費用上限115學年起調高到60元，其中30元由縣府補助，指政策對學生有利，...

影／苗議員批中央廚餘禁令「變來變去」 鍾東錦：未來不再主動發布

非洲豬瘟引發的廚餘去化問題引起地方關切，縣議員廖秀紅今天質詢苗栗的廚餘問題，抱怨中央禁用廚餘的政策反反覆覆，還有「限葷不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。