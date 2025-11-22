影／竹市青青草原步道破、雜草高 議員批香山的公園維護差

新竹市明年起統籌分配款增加，竹市議員廖子齊質詢時表示，市府過去常以「沒有經費」為由，遲遲無法改善香山的基礎建設，如今財政狀況比過去更穩定，市府應積極補強香山長期落後的公園設施與生活環境，提升居民生活品質。

廖子齊強調，香山最需要的是「真正可及、分布均衡的日常休憩點」，而非零星、被動式翻新。她指出，香山都計區公園數量不足、非都計區維護率低，已不只是城鄉差距，更是治理均衡性的問題。以青青草原為例，維護需求頻繁，但預算明顯不足，市府應加強資源，提升維管量能。

此外，她向工務處查詢後，更證實明年度香山仍無新公園計畫，質疑市府在預算充足的情況下卻毫無作為。她也盤點香山多處公園管理不當與閒置空間遭廢棄物堆置等問題，這些地點明明具有活化潛力，市府卻未提出具體改善策略。

廖子齊強調，最具代表性的例子就是「青青草原」。作為新竹市指標性休憩場域，卻長期維管人力遠不及十八尖山，預算更是偏低，周末僅有兩名人力巡查，導致步道破損、雜草過高等陳情反覆出現。「既然預算增加，這些問題不能再重演。」她要求市府提高維管品質，避免民眾使用體驗惡化。

她建議參考國際經驗，推動「口袋公園（Pocket Park）」模式，盤點閒置公有土地，透過多節點、高可及性設計，將鐵路沿線、社區邊角及零碎空地轉化為居民可即刻使用的休憩空間。波蘭克拉科夫與愛爾蘭都柏林成功將微型空間建構為高密度、可親近綠地網絡，提升城市宜居性；香山美山里中華路鐵路側等區域亦具備相似條件，可複製經驗。